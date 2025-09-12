Das Gartenhallenbad öffnet: Das müssen Sie vor dem Besuch wissen

Das lange Warten hat nun ein Ende: Am 14. September öffnet das Gartenhallenbad in Leipheim nach drei Jahren Umbau- und Renovierungszeit wieder seine Türen für alle Badefreunde der Region. Währenddessen hat sich einiges verändert, die Badestätte ist im Inneren kaum wiederzuerkennen. Was sich alles geändert hat und worauf Gäste vor ihrem Besuch achten müssen, beantwortet Nicole Schneider, Pressesprecherin der Stadt Leipheim.

Im Gartenhallenbad hat sich durch die Renovierung einiges verändert. Was ist neu im Schwimmbad und was ist beim Alten geblieben?

Neben dem bekannten Sportbecken gibt es wieder ein Planschbecken für die ganz Kleinen sowie ein ganz neues Mehrzweckbecken, das zum Beispiel für Kurse wie Wassergymnastik genutzt werden soll. Dieses bietet mit Massageliegen und -düsen und Nackenbrausen Gelegenheit zur Entspannung. Das Außenbecken ist nun nicht mehr mit dem Inneren verbunden – auch hier gibt es verschiedene Düsen und Massageeinrichtungen. Neu sind außerdem zwei Spielplätze im Außenbereich.

Die Rutsche wurde erneuert und sorgt jetzt zum Beispiel mit Lichteffekten für noch mehr Spaß bei der Benutzung. Außerdem gibt es eine Zeiterfassung – die Besucher können also auf den 87 Metern um die Wette rutschen. Auch die Technik des sanierten Gartenhallenbades befindet sich nach Angaben der Stadt Leipheim nun auf dem neuesten Stand: Das betrifft beispielsweise die komplett erneuerte Wasseraufbereitungsanlage oder die Tatsache, dass das Bad zu 75 Prozent energieautark arbeitet. Dafür sorgt die auf dem Dach des Schwimmbads verbaute Fotovoltaik-Anlage. Zudem sei bereits dafür gesorgt, das Bad auch an das Fernwärmenetz anzuschließen. Nur das Blockheizkraftwerk wurde aus der Vergangenheit übernommen.

Ganz neu ist auch das Bistro im Hallenbad, das nun sowohl vom Bade- als auch vom Saunabereich zugänglich ist. Es gibt neue Umkleidebereiche, in denen etwa 520 Umkleideschränke auf die Besucher warten. Neu sind auch Infoterminals, an denen die Chipkarten ausgelesen werden können: So können Besucher ihre Restbadezeit abfragen, die Nummer ihres Umkleideschranks oder die Ausgaben im Bistro.

Was bietet die neue Saunalandschaft?

Im Innenbereich gibt es drei Saunen: eine finnische (85-90 Grad), eine Biosauna (ca. 65 Grad) und ein Soledampfbad. Im Außenbereich gibt es zwei Saunen: eine Ausgusssauna (ca. 90-95 Grad) und eine weitere (85 Grad). Der Außenbereich wurde komplett neu gestaltet, unter anderem sorgt ein Teich, ein Tauchbecken, Duschen, ein Solebecken und Liegeflächen für Entspannung zwischen den Saunagängen. Vier großzügige Ruhebereiche vervollständigen den Saunabereich.

Die Saunalandschaft des Gartenhallenbads ist mit dem Umbau gewachsen und hat nun zwei Saunen im Außenbereich. Foto: Nicole Schneider, Stadt Leipheim

Wie gestaltet sich der neue Außenbereich?

Das Außenbecken im Badebereich ist nicht mehr mit dem Innenbereich verbunden und bietet in der Sommersaison etwa 29 Grad Wassertemperatur. Zwei Spielplätze und eine großzügige Liegewiese ergänzen den Außenbereich.

Wie hoch ist die Wassertemperatur in den einzelnen Becken?

Die Temperatur des Sportbeckens liegt bei 28 Grad, beim Mehrzweckbecken bei 30 Grad und im Planschbecken für die kleinsten Gäste bei 31 bis 32 Grad.

Und was bietet die neue Gastronomie im Schwimmbad an?

Das Bistro wird vom Bad selbst bewirtschaftet und ist sowohl vom Bade- als auch Saunabereich zugänglich. Die Gäste erhalten dort Gerichte wie Burger, Pizza, Flammkuchen, Currywurst oder Pommes sowie Heiß- und Kaltgetränke.

Das neue Bistro im Gartenhallenbad ist sowohl von der Sauna als auch vom Hallenbad aus erreichbar und lädt zum Verweilen ein. Foto: Nicole Schneider, Stadt Leipheim

Wie viel kostet der Eintritt in Hallenbad und Saunen?

Erwachsene ab 16 Jahren zahlen für das Hallenbad für zwei Stunden Eintritt 6 Euro, für vier Stunden 9 Euro und für einen ganzen Tag 12 Euro. Eine Zehnerkarte für Erwachsene, die für elf Eintritte zu je zwei Stunden berechtigt, ist für 60 Euro erhältlich. Der ermäßigte Eintritt für das Hallenbad beträgt für zwei Stunden 3 Euro, vier Stunden 4,50 Euro und pro Tag 6 Euro. Ermäßigung nur für Personen mit GdB 100 oder bayerischer Ehrenamtskarte. Kinder bis 15 Jahren zahlen für zwei Stunden 4 Euro, für vier Stunden 7 Euro und für den Tag 10 Euro Eintritt. Die Zehnerkarte für Kinder kostet 40 Euro. Der Familieneintritt beträgt für vier Stunden 26 Euro und für den ganzen Tag 35 Euro. Als Familie gelten zwei Erwachsene und zwei Kinder bis 15 Jahre, weitere Kinder werden nach Kindertarif berechnet. Aquafitness und Wassergymnastik kosten 3,50 Euro. Kinder bis zwölf Jahren haben am Geburtstag freien Eintritt (Ausweis mitbringen).

Der Eintritt in die Sauna ist inklusive Hallenbadnutzung. Erwachsene zahlen somit für vier Stunden 25 Euro und für den Tag 28 Euro. Der ermäßigte Eintritt beträgt für vier Stunden 20,50 Euro und pro Tag 22 Euro. Kinder bis 15 J Jahren kommen vier Stunden für 23 Euro und den Tag für 26 Euro in Bad und Saunen. Die 10er-Karte Sauna (11 Eintritte zu je vier Stunden) kostet für 250 Euro. Die Aufbuchung für die Sauna auf den Schwimm-Tarif beträgt 16 Euro.

Auf der Website des Gartenhallenbads wird außerdem informiert, dass aus technischen Gründen derzeit keine Barzahlung möglich ist. Mit Karte oder Mobiltelefon könne gezahlt werden.

Wie sind die Öffnungszeiten des Gartenhallenbads?

Das Hallenbad ist bis zum 30. September Montag (Ferien: ab 10 Uhr) von 13 bis 21 Uhr, Dienstag bis Freitag von 9 bis 21 Uhr, am Samstag von 9 bis 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Während der Winteröffnungszeiten vom 1. Oktober bis 30. April hat das Schwimmbad Montag bis Freitag bis 22 Uhr geöffnet. Der Badebetrieb endet 30 Minuten vor Betriebsende.

Die Uhrzeiten für Fit & Fun und Wassergymnastik lauten nach Angaben der Gartenhallenbad-Website wie folgt: Montag (Wassergymnastik) von 12.45 bis 13.30 Uhr (ab 13. Oktober), Mittwoch (Power Aquarobic) von 18.30 bis 19.15 Uhr sowie 19.45 bis 20.30 Uhr (ab 24. September) und Samstag (Wassergymnastik) von 9.15 bis 10 Uhr (ab 11. Oktober).

Montags findet von 13 bis 18 Uhr eine Damen-Sauna statt, in den Ferien gibt es am Montag gemischte von 10 bis 21 Uhr.

Die gemischte Sauna öffnet außerdem immer am Montag 18 bis 21 Uhr, Dienstag bis Freitag von 10 bis 21 Uhr, Samstag von 10 bis 20 Uhr sowie Sonn- und Feiertags von 8 bis 20 Uhr. Während der Winteröffnungszeiten hat die gemischte Sauna Montag bis Freitag bis 22 Uhr und Samstag bis 21 Uhr geöffnet.

Letzter Einlass ist eine Stunde vor Betriebsende.

Ist das Gartenhallenbad barrierefrei?

Das Bad ist nach Angaben der Stadt in allen Bereichen barrierefrei zugänglich.

Für wie viele Menschen bieten Spaßbad und Saunabereich Platz?

Rund 600 Personen können sich gleichzeitig im Bad aufhalten.

Wie erfahren die Gäste, wie hoch die aktuelle Auslastung im Schwimmbad ist?

Auf der Internetseite kann man laut Stadt die Auslastung abfragen, genauso wie die Belegungspläne des Sportbeckens durch beispielsweise Vereine. Auch die aktuelle Wassertemperatur wird dort angezeigt.

Sind im Gartenhallenbad künftig Aktionen geplant?

Im Leipheimer Hallenbad gibt es Wassergymnastik, aber auch Schwimmkurse und andere Angebote seien in Planung. Thementage und Events sollen laut Stadt ebenfalls stattfinden.