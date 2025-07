Polnisches Lebensmittelgeschäft hat in Günzburg eröffnet

Die Stadt freut sich über die Neueröffnung des polnischen Lebensmittelgeschäfts "Polako Markt" in der Krankenhausstraße. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig besuchte kürzlich das Geschäft von Lukasz Pozorski und seiner Frau, um sich persönlich ein Bild von dem vielfältigen Angebot zu machen und dem Ehepaar zur Geschäftseröffnung zu gratulieren. Zuvor im Ortsteil Wasserburg ansässig, hat der Polako Markt nun seine Türen in der Kernstadt geöffnet und bereichert das lokale Einzelhandelsangebot um eine breite Palette polnischer Spezialitäten. Von traditionellen Wurstwaren über Süßigkeiten bis hin zu lokalen Getränken bietet Pozorski seinen Kunden hier Lebensmittel aus seiner Heimat an.

Oberbürgermeister Jauernig war von der Auswahl und dem Engagement der Familie Pozorski angetan: „Es ist großartig zu sehen, wie das neue Geschäft die kulinarische Vielfalt in unserer schönen Stadt belebt. Ich wünsche Familie Pozorski viel Erfolg an ihrem neuen Standort.“ Neben Lebensmittel bietet der Polako Markt seinen Kunden auch einen GLS- und DPD-Paketshop.

Lukasz Pozorski und seine Frau bedankten sich für den Besuch des Oberbürgermeisters und freuen sich auf zahlreiche Kunden: „Wir sind sehr froh über den Umzug nach Günzburg und die positive Resonanz, die wir bisher erhalten haben. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, unseren Kunden ein Stück meiner Heimat Polen und hochwertige Produkte anzubieten.“ (AZ)