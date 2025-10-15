Vor dem Burgauer Rathaus steht jetzt eine digitale Amtstafel

Die Digitalisierung durchdringt zunehmend alle Lebensbereiche – von Kommunikation und Bildung bis hin zu Verwaltung und Bürgerservice. Auch die Stadt Burgau ist bestrebt, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten und ihren Bürgern zeitgemäße Informationsangebote zu bieten, heißt es in einer Pressemitteilung. Vor dem Burgauer Rathaus wurde deshalb eine digitale Amtstafel eingerichtet, die über einen Touchscreen bedient werden kann. Sie ermöglicht auch Personen ohne Internetzugang eine Beteiligung am öffentlichen Geschehen.

Die Geschäftsordnung des Stadtrats sah bislang vor, dass ortsübliche Bekanntmachungen lediglich auf der städtischen Homepage veröffentlicht wurden. Diese erscheinen ab sofort zusätzlich auch auf der digitalen Amtstafel vor dem Rathaus. Über den Bildschirm können außerdem das Serviceangebot der Stadtverwaltung, aktuelle Termine sowie Veranstaltungen in der Markgrafenstadt abgerufen werden. „Mit der digitalen Amtstafel möchten wir den Zugang zu Informationen noch einfacher und zeitgemäßer gestalten – direkt dort, wo Menschen unterwegs sind“, erklärt Erster Bürgermeister Martin Brenner. „Die Gemeindetafel in Form eines digitalen Bildschirms ist eine sinnvolle Ergänzung zu unserer Bürger-App, dem WhatsApp-Kanal der Stadt und unserer städtischen Homepage“, ergänzt Hauptamtsleiter Wolfgang Buckel. Die digitale Amtstafel steht täglich von 6 bis 20 Uhr zur Verfügung. (AZ)