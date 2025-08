Kompetenznetz aus Günzburg könnte bundesweit Modell werden

Eine „Bodycam“ am Arbeitsplatz hat sicherlich nicht jeder. Ehrlicherweise braucht man das in vielen Jobs auch nicht. Doch in den Kreißsälen in der Klinik Günzburg ist das längst keine Neuheit mehr. Die telemedizinische Vernetzung mit den Spezialkliniken in Ulm und Augsburg beziehungsweise den Neonatologen und Kinderärzten ist nur eine Maßnahme von vielen, die die „bestmögliche Versorgung“ gewährleistet, wenn es um die Erstversorgung von Babys geht. Nicht nur in Akutsituationen wie der Reanimation eines Kindes, sondern auch, wenn man den Rat eines Spezialisten braucht oder eine Zweitmeinung einholen will, ist der schnelle Zugang zu Experten nur einen Anruf im Netzwerk entfernt – per Telemedizin, aber auch vor Ort. Das ist ein Erfolgsbaustein des Kompetenznetzes für Frauen- und Babygesundheit.

