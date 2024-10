Auf dem Areal Pro entsteht für 17 Millionen Euro ein nachhaltiges Logistikzentrum

Ein Immobilien-Joint-Venture hat auf dem Areal Pro in Leipheim ein 20.000 Quadratmeter großes Grundstück erworben: die Garbe Industrial Real Estate GmbH mit Hauptsitz in Hamburg und ihr Partner Logicenters. Auf dem interkommunalen Gewerbegebiet soll ein klimafreundliches Logistikzentrum mit einer Gesamtfläche von etwa 11.600 Quadratmetern entstehen. Geplanter Baubeginn ist im zweiten Quartal 2025.

Mit der Investition, deren Volumen sich auf rund 17 Millionen Euro beläuft, wollen die Unternehmen die Revitalisierung und Entwicklung von Brachflächen, die vorher industriell genutzt wurden - sogenannte „Brownfields“ - weiter vorantreiben, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir sehen in der Revitalisierung von Brownfields das mit Abstand größte Potenzial für zukunftsgerichtete Projektentwicklungen. Gerade in verdichteten oder außergewöhnlichen Lagen wird das der einzige Weg für neue und interessante Projekte sein“, betont Adrian Zellner, Mitglied der Geschäftsleitung von Garbe Industrial Real Estate. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter und Manager von Immobilien im Bereich Logistik, Light Industrial und Technologie in Deutschland.

2026 soll das neue Logistikzentrum auf dem Areal Pro in Leipheim fertiggestellt sein

Vor der Bebauung auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände müssen alte Fundamente und Gebäude abgerissen werden. Der geplante Neubau soll über eine Hallenfläche von etwa 10.400 Quadratmetern verfügen. Hinzu kommen 1.200 Quadratmeter für Büros, Sozialräume und weitere Nutzflächen auf Zwischenebenen. Ausgestattet werden soll die Immobilie mit zehn Überladebrücken und einem ebenerdigen Sektionaltor. Auf dem Außengelände sind Stellplätze für 40 Autos und zwei Lastwagen vorgesehen. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2026 geplant.

Entwickelt wird die Immobilie nach aktuellen ESG-Kriterien, also nach Maßgaben für die Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. „Brownfields gehört die Zukunft, denn wir machen versiegelte Fläche wieder nutzbar und werten sie unter Berücksichtigung moderner Nachhaltigkeitsstandards auf“, sagt Martin Ohly, General Manager bei Logicenters Germany. Logicenters ist ein Unternehmen von Nrep, einem der größten Immobilien-Investmentmanager in den nordischen Ländern.

Zur Gewinnung regenerativer Energie bieten die Dachflächen Platz für die Installation einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung von bis zu einem Megawatt Peak. Die Beheizung des Gebäudes erfolgt ohne den Einsatz fossiler Energieträger mithilfe von klimafreundlichen Luftwärmepumpen. Außerdem wird der Neubau mit einem energieeffizienten LED-Beleuchtungssystem ausgestattet. Die beiden Unternehmen streben für die Immobilie eine Zertifizierung nach dem Gold-Standard der Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen an. (AZ)