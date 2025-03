Die Landesgartenschau 2029 in Günzburg bekommt ein Gesicht

Die Agentur für Kreativkonzepte Vogele GmbH hat den Auftrag erhalten, das Corporate Design für die Landesgartenschau Günzburg zu entwickeln. Als kreativer Partner wird die Agentur aus Leipheim die visuelle Kommunikation und das gesamte Produktportfolio für das Event im Jahr 2029 gestalten.

Im Rahmen eines eingeschränkten Wettbewerbs konnte sich die Agentur laut Pressemitteilung eindeutig gegen ihre Mitbewerber durchsetzen. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig war Mitglied der Auswahljury und sagt: „Es ist schön, dass sich ein regionales Unternehmen in dem Wettbewerb durchgesetzt hat und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Agentur Vogele.“ Der Schriftzug „Landesgartenschau Günzburg 2029“ bildet das Herzstück des Logos. Drei grafische Linien symbolisieren die drei Flüsse Donau, Günzburg und Nau, welche die Region prägen und das Kernthema der Landesgartenschau Günzburg sind. Diese Wellen stehen nicht nur für das Wasser, sondern symbolisieren auch die fließende Verbindung von Natur, Mensch und Kultur. „Wir schaffen ein klares und reduziertes Logo, das sowohl die geografischen Besonderheiten als auch das verbindende Element der Veranstaltung widerspiegelt. Die Flüsse sind Symbole für den Austausch und das Miteinander, was die Landesgartenschau ja ausmacht“, erklärt Art Director Tino Baumann von der Agentur Vogele.

Die Landesgartenschau soll eine eigene Homepage bekommen

Überzeugt hat die Jury auch die Idee, das Erscheinungsbild rund um das Logo wachsen zu lassen. „So wie die Natur wächst und sich verändert, wächst auch stetig das Projekt Landesgartenschau“, so die Geschäftsführerinnen Claudia Knoll und Karin Scheuermann. „Das Erscheinungsbild ist mit verschiedenen Elementen so angelegt, dass es diesen Prozess widerspiegeln kann.“ Auch der Slogan nimmt diesen Gedanken auf: „Dein Garten in Günzburg. Einer für alle, alle vereinen“ spiegelt die Landesgartenschau als integratives Projekt wider, als einen Ort des Mitmachens, der Begegnung und des Zusammenhaltes über Generationen hinweg.

Wie geht es weiter? „Als Erstes werden wir uns um die Grundlegung der Corporate Identity kümmern und eine eigene Landesgartenschau-Homepage aufbauen“, erläutert Michael Vogele. „Schritt für Schritt entwickeln wir die ersten Produkte und die Landesgartenschau wird so in der Stadt und in ganz Bayern sichtbar sein. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das uns mit diesem wichtigen Auftrag entgegengebracht wird. Es ist toll, für eine Veranstaltung mit einer solchen Bedeutung und Reichweite das passende Design zu entwickeln“, so Agenturgründer und Geschäftsführer Michael Vogele. (AZ)