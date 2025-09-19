Nüchtern bleiben vor der OP: BKH Günzburg testet ein neues Konzept

Das Neurozentrum am Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg hat dieses Jahr ein neues Nüchternheitskonzept für Patientinnen und Patienten vor der Operation eingeführt. Die Erfahrungen nach einem halben Jahr seien gut, berichtet Priv.-Dozent Dr. med. Dipl.-Phys. Johannes Tschöp. „Auch bei den Patientinnen und Patienten kommt das Konzept gut an“, so der Chefarzt der Abteilung für Anästhesie.

Patienten durften bisher ab sechs Stunden vor der Operation keine feste Nahrung und ab zwei Stunden vorher keine Flüssigkeiten mehr zu sich nehmen. Damit sollte eine gefürchtete Aspiration von Mageninhalt während der Narkose vermieden werden. Aus der großen Sorge vor einer solchen Aspiration wurde oft in Kauf genommen, dass Patienten häufig sehr lange vor der Operation nicht trinken, auch heute noch im Mittel neun bis zwölf Stunden. Dieses Vorgehen verursachte allerdings nicht nur Unwohlsein durch Durst und Mundtrockenheit, sondern führte auch zu ernsthaften Komplikationen wie Kreislaufproblemen, vermehrter Übelkeit nach der Operation, Nierenversagen und Delir. Selbst eine leichte Dehydrierung führt zur Beeinträchtigung der Homöostase sowie der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit.

Günzburg: Neues Nüchternheitskonzept am BKH verbessert Patientensicherheit vor Operationen

Aufgrund des sehr niedrigen Risikos einer Aspiration haben laut Dr. Tschöp nun einige Kliniken – basierend auf Studien und wissenschaftlichen Untersuchungen - begonnen, den Patienten das Trinken von klarer Flüssigkeit bis zum Abruf in den OP zu erlauben. Feste Nahrung ist weiterhin nur bis sechs Stunden vor der Operation erlaubt.

Dabei kommen Nüchternheitskarten nach einem Ampelsystem zum Einsatz: Die meisten Patienten werden im Rahmen ihres Aufklärungsgespräches in der Abteilung für Anästhesie eine grüne Nüchternheitskarte erhalten, die ihnen somit ein Trinken von klaren Flüssigkeiten bis zum Abruf in den OP erlaubt. Sie dürfen bis zum Abruf klare Flüssigkeiten entsprechend ihren Wünschen und Gewohnheiten trinken, auch Kaffee oder Tee. Um die Erläuterungen auf den Karten für alle verständlich zu machen, sind sie auf der Rückseite auch auf Englisch, Russisch und Türkisch abgedruckt. Eine gelbe Karte bekommen Patienten, für die aufgrund spezieller Vorerkrankungen oder operativer Besonderheiten ein individualisiertes Vorgehen erforderlich ist. Sie dürfen bis zu einem individuell festgelegten Zeitpunkt klare Flüssigkeiten zu sich nehmen. Eine rote Karte ist schwer kranken Notfallpatienten vorbehalten, die ab sofort weder essen noch trinken dürfen.

Sobald die Patienten stationär aufgenommen wurden, erhalten sie auf der Bettenstation am OP-Tag die ihnen zugewiesene Nüchternheitskarte an das Bett gehängt. Auch ambulante Patienten, die erst am OP-Tag in die Klinik kommen, erhalten sie. Die wechselnden, betreuenden Pflege- und Servicekräfte, die Patientinnen und Patienten selbst und ihre Angehörigen sind so über ihr persönliches präoperatives Konzept informiert.

Neues Nüchternheitskonzept am BKH Günzburg: Chefarzt Tschöp berichtet von positiven Erfahrungen

Am BKH Günzburg hat die Abteilung für Anästhesie dieses neue Nüchternheitskonzept in diesem Jahr eingeführt. Im Vorfeld wurden alle beteiligten Bereiche des Neurozentrums am BKH über das neue Konzept informiert und darin geschult. „Durch dieses Konzept reduzieren wir bei unseren Patienten vor der Operation das Unwohlsein durch Durst, und reduzieren somit auch den Stress vor der Operation“, so Dr. Tschöp. Des Weiteren führe das erlaubte Trinken zu einer Verringerung der postoperativen Komplikationen wie das Auftreten von Übelkeit und Erbrechen oder auch das Entstehen eines Delirs oder eines akuten Nierenversagens, stabilisiert den Blutdruck und erleichtert auch das Legen eines venösen Zuganges. (AZ)