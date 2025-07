Kultur im Leipheimer Zehntstadel: Mit Musik, Magie und Kabarett in die nächste Saison

Das neue Zehntstadel-Programm bietet auch in der 46. Saison viele abwechslungsreiche Veranstaltungen. Die beliebte Konzertreihe „Feierabend im Schlosshof“ eröffnen am 28. Juli Die Fexer, die wohl kleinste Blaskapelle der Welt, mit hochkarätiger Blasmusik, modernen Arrangements und jugendlichem Charme. Mitreißenden Folk mit irischer Seele liefert am 29. Juli erneut die Paul Daly Band, bevor Ricardo Volkert & Friends am 30. Juli mit „Songs of Love and Peace“ ein musikalisches Plädoyer für mehr Menschlichkeit im Schlosshof feiern.

Beim Butterbrezel-Jazz im Schlosshof am 3. August präsentiert das Knudsen Fessele Streit Trio einen facettenreichen Mix aus Jazz, Latin und gefühlvollen Duetten. Und am 7. September swingt sich das Hot-Jazz-Revival Trio mit Bossa, Boogie und Balladen durch die Klassiker der 30er-Jahre.

Franziska Wanninger kehrt im September mit neuem Soloprogramm zurück

Die bayerische Kabarettistin Franziska Wanninger kehrt am 19. September mit ihrem neuen Soloprogramm „Wenn du wen brauchst, ruf mich nicht an“ in den Zehntstadel zurück und begeistert mit bissigem Humor und skurrilen Geschichten. Am 9. Oktober entführen die Magierbrüder Junge Junge! mit ihrer Zauber-Comedy-Show „Glücksmomente“ in eine Welt voller Magie, Witz und Glück.

Das Anna Rehker Ensemble lässt am 19. Oktober in seinem Programm „And The Winner Is …“ die unvergesslichen Melodien Oscar-prämierter Filme wie „Titanic“, „Der Herr der Ringe“ oder „Star Wars“ mit kammermusikalischer Finesse neu aufleben – ein Genuss für Kino- und Musikliebhaber.

Zehntstadel hat in den Herbstferien auch ein märchenhaftes Programm für Kinder

In den Herbstferien, am 3. und 4. November, dürfen Kinder von sechs bis zwölf Jahre beim zweitägigen Schauspiel-Workshop „Märchen – komplett ver-rückt“ mit Theaterpädagogin Vera Hupfauer in bekannte Märchenrollen schlüpfen und deren Geschichten auf kreative Weise ganz neu erfinden.

Zwischen Hochkultur und Alltagskomik bewegt sich der Klavierakrobat und Meister des Kurzgedichtes Marco Tschirpke am 13. November bei „Empirisch belegte Brötchen“. Am 16. November erzählt das Theater Mär in „Der Maulwurf Grabowski“ die bewegende Geschichte eines kleinen Maulwurfs auf der Suche nach einem neuen Zuhause – ein liebevoll inszeniertes Kindertheater für die ganze Familie.

Maxjoseph sprengt mit seinem aktuellen Programm „Nau“ musikalische Grenzen

Maxjoseph sprengt am 27. November mit seinem aktuellen Programm „Nau“ musikalische Grenzen und verbindet Volksmusik, Jazz und Klassik zu einem mitreißenden Klangabenteuer voller Virtuosität und Spielfreude – jenseits aller Klischees. Am 11. Dezember sorgt die Pianistin Lydia Maria Bader mit „Weihnachtszauber“ für musikalische Vorfreude.

Traditionell am 3. Advent, der in diesem Jahr auf den 14. Dezember fällt, öffnet der Schlosshof wieder seine Tore für den Christkindlesmarkt von Kindern für Kinder. Zum Abschluss der Saison zündet die Münchner Lach- und Schießgesellschaft am 19. Dezember mit ihrem kabarettistischen Jahresrückblick ein scharfzüngiges Satire-Feuerwerk.

Das Zehntstadel-Programm Juli - Dezember 2025 im Überblick:

Montag, 28. Juli, 19 Uhr: Feierabend mit Die Fexer / Bavarian Brass

Dienstag, 29. Juli, 19 Uhr: Feierabend mit Paul Daly Band / Irish Folk

Mittwoch, 30. Juli, 19 Uhr: Feierabend mit Ricardo Volkert & Friends / Songs of Love & Peace

Sonntag, 3. August, 11 Uhr: Butterbrezel-Jazz mit Knudsen Fessele Streit Trio / Jazz-Frühschoppen

Sonntag, 7. September, 11 Uhr: Butterbrezel-Jazz mit Hot-Jazz-Revival Trio/ Jazz-Frühschoppen

Freitag, 19. September, 20 Uhr: Franziska Wanninger: Wenn du wen brauchst, ruf mich nicht an / Kabarett

Donnerstag, 9. Oktober, 20 Uhr: Junge Junge!: Glücksmomente / Magie

Sonntag, 19. Oktober, 19 Uhr: Anna Rehker Ensemble: „And The Winner Is …“ / Filmmusik aus Oscar-prämierten Filmen

Montag und Dienstag, 3. und 4. November, 10 bis 16 Uhr: „Märchen – komplett ver-rückt“ / Schauspiel-Workshop für 6- bis 12-Jährige mit Vera Hupfauer

Donnerstag, 13. November, 20 Uhr: Marco Tschirpke: Empirisch belegte Brötchen / Kabarett

Sonntag, 16. November, 15 Uhr: Theater Mär: Der Maulwurf Grabowski / Kindertheater

Donnerstag, 27. November, 20 Uhr: Maxjoseph: Nau / Neue Volksmusik

Donnerstag, 11. Dezember, 20 Uhr: Lydia Maria Bader: Weihnachtszauber / Klavierkonzert

Sonntag, 14. Dezember, 14 bis 19 Uhr: Christkindlesmarkt von Kindern für Kinder im Schlosshof / Weihnachtsmarkt

Freitag, 19. Dezember, 20 Uhr: Kabarettistischer Jahresrückblick der Münchner Lach- & Schießgesellschaft / Kabarett

Vorschau auf 2026 im Zehntstadel:

Freitag, 9. Januar 2026: Neujahrskonzert mit dem Salonorchester Laupheim

Freitag, 20. März 2026: Django 3000 unplugged

Karten für beide Veranstaltungen sind ab Anfang September im Vorverkauf.

Eintrittskarten gibt es bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, Online und per print@home auf www.zehntstadel-leipheim.de, bei der Stadtverwaltung Leipheim, Telefon 08221/707-10 oder -37, bei der Buchhandlung Hutter in Günzburg, in der Ratiopharm Arena Ulm-Neu-Ulm und an Veranstaltungstagen an der Abendkasse. Das Kulturreferat verschickt auf Anfrage auch gedruckte Programmhefte. Interessierte können hierfür eine E-Mail an kultur@zehntstadel-leipheim.de senden oder unter der Nummer 08221/369850 anrufen. (AZ)