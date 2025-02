Neues Restaurant am Stadtbach bietet italienisches Flair

25 Jahre war am Günzburger Stadtbach an der Ecke zwischen dem V-Markt und der Apotheke ein Asia Shop und Asia Imbiss. Das Baan Thai schloss jedoch seine Pforten Ende 2023 für immer. Jetzt gibt es in den Räumen wieder ein Restaurant - ein italienisches. Kurz vor Weihnachten eröffneten Roberto und Vincenzo Aroli das „Sapori d’italia“. Warum die zwei die Chance beim Schopf ergriffen, warum der Umbau länger als gedacht hat und wie sich der Betrieb inzwischen eingespielt hat.

