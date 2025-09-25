Wann Startschuss für das neue „Stadtquartier“ ist

Es ist eine gewaltige Fläche mitten in Ichenhausen, die bald nicht mehr nur mit Büschen, Bäumen und Gras bedeckt sein wird: Ichenhausen hat in den vergangenen Monaten den Weg frei gemacht für das neue Baugebiet „Nördlich des Günzweges“. Im Sommer wurde der letzte Beschluss gefasst. Jetzt teilt die Deutsche Reihenhaus AG mit, dass sie hier ein „Stadtquartier“ bauen wird und die Bagger in nicht allzu weiter Ferne anrücken werden.

Seit dem vergangenen Jahr hat sich die Stadt mit der Bauleitplanung befasst, einen Bebauungsplan für das Gebiet aufgestellt sowie einen Flächennutzungsplan. Der Satzungsbeschluss wurde Anfang Juli veröffentlicht. „Wir schaffen Wohnraum, das haben wir gerne unterstützt“, teilt Bürgermeister Robert Strobel mit. Dass noch dazu im Bereich der Kernstadt gebaut werde, sei ein weiterer Vorteil und trage zur Innenentwicklung bei. Bauträger ist die Deutsche Reihenhaus AG mit Sitz in Köln, ein bundesweit tätiges Unternehmen, das nach Firmenangaben bis Ende 2025 allein in Bayern etwa 1450 Häuser errichtet haben wird.

Auf 14.800 Quadratmetern soll ein Wohnpark entstehen

Was genau ist in Ichenhausen geplant? Bei der Fläche am Günzweg handelt es sich laut der Firma um ein 14.800 Quadratmeter großes Grundstück, auf dem ein „Wohnpark“ entstehen soll. Angedacht sind 37 Einfamilienhäuser in serieller Bauweise. Das Unternehmen wirbt mit „145 Quadratmeter Familienglück“. Nach eigenen Angaben investiert der Bauträger aus Köln in dieses Projekt 12,9 Millionen Euro. Das Wohngebiet werde unter Verwendung eines vollständig regenerativen Energiekonzepts umgesetzt, das sowohl Photovoltaikanlagen als auch Wärmepumpentechnologie integriert. Die Bauarbeiten beginnen laut Sprecher voraussichtlich im ersten Quartal 2026. Anfang 2028 soll das Quartier komplett fertiggestellt sein. (mit AZ)