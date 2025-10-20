Neues Theaterstück der Heubodenbühne: In der First-Class-Lounge nach Dubai?

„Wir freuen uns auf diesen Abend. Schöne Musik, gutes Essen und dann die Krönung: Theater.“ Die drei Gäste aus dem Publikum hatten da wahrlich recht. Erst der Sektempfang, dann das an dem sich zu labendem Buffet und dazu die Lieder und Songs von Hildegard Knef über Joe Dassin bis hin zu der Band Journey, dezent und stilvoll dargereicht von Iris Hildensperger und Tochter Carmen am Piano. In der Tat: Eine Theaterpremiere der Heubodenbühne Schnuttenbach ist nicht einfach nur eine Premierenvorstellung.

„Funny Landing – runter kommen sie alle“, so heißt die im Plausus-Theaterverlag erschienene Komödie in drei Akten von Bernd Spehling. Der Autor soll sogar seinen Besuch zu einer der späteren Aufführungen angekündigt haben. Damit er die Heubodenbühne Schnuttenbach kennenlerne und sehe, wie sie das von ihm geschriebene Stück spiele, wie Regisseur Otto Schmid zuvor verraten hatte. Man wird sehen.

Mehr als eine Theaterpremiere: Iris und Carmen Hildensperger begleiteten den Abend zu Beginn und während der Pause mit Liedern auf der Bühne. Foto: Peter Wieser

Heubodenbühne Schnuttenbach: Neues Theaterstück „Funny Landing“ spielt im Loungebereich eines A380

Also: Es geht in die Lüfte, das zeigt nicht nur die Bühne, der First-Class-Loungebereich eines Airbus A380 der Fun Airlines. Aus den Lautsprechern singt die Band Silver Convention „Fly, Robin, fly“ und Reinhard Mey erzählt, wie schön es „Über den Wolken ist“. Nach Dubai soll es gehen, dort soll nämlich geheiratet werden. Steward und Barkeeper Ruben (Tobias Hartmann) hat jedoch alles im Griff in Anbetracht dessen, was die Hochzeitsgesellschaft da so alles treibt.

Worte des Erstaunens („Allmächt“) und in „Seidla“ eingeschenktes Bier verleihen ihm noch dazu eine sympathische fränkisch-schwäbische Erscheinung. Aber noch einmal von vorn: Brautvater Vinzent (Erwin Seibold) ist genervt. Da will seine Tochter Lilian (Jessica Kaps), als Braut zum absoluten Perfektionismus neigend, den Vollpfosten Ben, gespielt von Dustin Schrumpf, der sich als Bräutigam ohnehin nur als das fünfte Rad am Wagen sieht, heiraten. Becci (Anna Schmid), „Tochter Zwo“, die in Dubai die Details organisieren soll, hat noch dazu die Gabe, dass sie dabei alles verwechselt. Genauso überfordert ist Vinzents Frau Tuuli (Helga Lerch), Dänin mit ganz „leichtem Akzent“: „Ik bin jetzt son slikt eberferderet bei dese Reise“.

Aktuelles Theaterstück der Heubodenbühne in Schnuttenbach: Weitere Termine für 2026 geplant

Der Rest der Familie geht Vinzent noch mehr auf den Geist. Da ist seine Schwester Uschi (Tanja Dischinger), die sich sämtliches Wissen aus Illustrierten besorgt, dann aber doch wieder alles durcheinanderbringt, gefolgt von seiner Schwägerin Stina (Petra Hänsch), die sich sämtliche Dinge unter den Nagel reißt, wenn sie umsonst sind und es keiner merkt. Und was hat Ernesto Pablo (Gottfried Süß), Showmaster einer makabren Fernsehshow und in Udo-Lindenberg-Gewand gekleidet, mit all dem zu tun? Einer Seniorengruppe soll er sogar schon Haschisch angedreht haben. Hinzu kommt Airline-Managerin Margitta (Diana Buchfellner), die schnellstmöglich die unter Geldmangel leidende Fluggesellschaft an den Scheich Ganesh Arjun Indra el Bharat loswerden will. Anstelle von Karl-Heinz Dischinger und wegen gesundheitlicher Gründe wird er von Sebastian Schmid gespielt. Und wer weiß, was Dolmetscher Kasi (Sascha Wiedenbeck) dem Herrn Scheich dabei so alles übersetzt.

Ein Showmaster, ein Barmann, eine Schwägerin, die alles umsonst will, und ein Brautvater, der an der Bordelektronik herumschraubt: In der First-Class-Lounge eines Airbus A380 gerät beim neuen Stück der Heubodenbühne Schnuttenbach einiges durcheinander. Foto: Peter Wieser

Nachdem die fesche Stewardess Dana (Jutta Hummel) die ganze Gesellschaft wohl nicht in 10.000 Metern Höhe entsorgen wird, nimmt Brautvater Vinzent die Sache selber in die Hand und beginnt ein bisschen an der Airbus-Bordelektronik umeinanderzubasteln, um dem Treiben ein Ende zu bereiten. Keine Sorge: Der Flieger bleibt am Himmel. Aber wird er jemals Dubai erreichen oder ist die Schnuttenbacher Heubodenbühnen-Crew samt Souffleuse Andrea Vogg möglicherweise noch immer in der Luft?

Zumindest müssen sie in diesem Jahr noch einige Male mit „Funny Landing“ abheben. Allerdings sind alle Aufführungen bereits ausverkauft. Aber nächstes Jahr um diese Zeit wird das Stück erneut gespielt. Und gespendet wird ebenfalls wieder: Ein Teil des Erlöses aus den Aufführungen geht an den Schnuttenbacher Kindergarten sowie an die Aktion Weihnachten im Schuhkarton.