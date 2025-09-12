Icon Menü
Neues VHS-Programm: 670 spannende Angebote im Landkreis Günzburg

Landkreis Günzburg

Das neue Vhs-Programm verspricht Großes

Mit ihrem Semesterprogramm bringt die Volkshochschule im Kreis Günzburg rund 670 Angebote an den Start. Mitmachen ist angesagt, unter anderem bei einer Mutmach-Aktion.
Von Rebekka Jakob
    Die Vorfreude auf den Start des neuen Semesters ist beim Team der Volkshochschule im Landkreis Günzburg groß.
    Die Vorfreude auf den Start des neuen Semesters ist beim Team der Volkshochschule im Landkreis Günzburg groß. Foto: Rebekka Jakob

    „Vielleicht der Beginn von etwas ganz Großem.“ Mit dem Semestermotto hat sich die Landkreis-Vhs an die aktuelle Kampagne des Volkshochschulverbands angelehnt. „Nicht nur, weil uns die Bilder gefallen haben“, sagt Geschäftsführerin Christa Baumeister. Sondern auch, weil der Slogan und die Motive dem Ziel entsprechen, dass sich die Vhs im Landkreis Günzburg gesetzt hat. „Wir wollen die Menschen in unserer Region aus dem Lähmenden, Negativen herausholen, das momentan den öffentlichen Diskurs bestimmt.“ Auch in dieser Hinsicht könne jeder Kurs im neuen Semesterprogramm der Beginn von etwas ganz Großem sein.

