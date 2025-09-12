Das neue Vhs-Programm verspricht Großes

„Vielleicht der Beginn von etwas ganz Großem.“ Mit dem Semestermotto hat sich die Landkreis-Vhs an die aktuelle Kampagne des Volkshochschulverbands angelehnt. „Nicht nur, weil uns die Bilder gefallen haben“, sagt Geschäftsführerin Christa Baumeister. Sondern auch, weil der Slogan und die Motive dem Ziel entsprechen, dass sich die Vhs im Landkreis Günzburg gesetzt hat. „Wir wollen die Menschen in unserer Region aus dem Lähmenden, Negativen herausholen, das momentan den öffentlichen Diskurs bestimmt.“ Auch in dieser Hinsicht könne jeder Kurs im neuen Semesterprogramm der Beginn von etwas ganz Großem sein.

