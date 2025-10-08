In der Annastraße soll eine E-Ladestation entstehen

Sie erfüllen ihren Zweck, aber von schön kann nicht die Rede sein. Weil die Parkplätze in der Annastraße in die Jahre gekommen sind und der gesamte Bereich nicht viel Charme versprüht, hat die Stadt Ichenhausen schon vor einigen Monaten beschlossen, das Areal neu zu gestalten. Mehr Grünflächen, mehr Bäume und mehr Stellflächen sind angedacht. Zur Diskussion stand in der jüngsten Stadtratssitzung, ob im Zuge des Umbaus nicht auch eine E-Ladestation eingerichtet werden soll. Der ein oder andere Rat hatte Sorge, dass die Stadt dann deutlicher tiefer in die Tasche greifen muss.

40 Parkplätze stehen bisher in der Annastraße zur Verfügung, „aufgehübscht“ lediglich durch vier Bäume. „Im Moment ist es ein unschöner Platz, einfach asphaltiert, mit Fahrbahnmarkierungen. Das ist ziemlich in die Jahre gekommen“, umschreibt es Stadtbaumeister Thomas Fischer. Für die Umgestaltung im Zuge der Stadtsanierung standen der Stadt vier Varianten zur Verfügung. Man entschied sich eine Version weiterzuverfolgen, bei der nicht nur 44 Parkplätze, also vier mehr als bisher, entstehen werden, sondern auch eine Grünfläche mit 450 Quadratmetern und 15 Bäume. Die Kosten belaufen sich auf geschätzte 346.000 Euro.

Stadt Ichenhausen rechnet mit einem Zuschuss von etwa 130.000 Euro

Auf denen bleibt die Stadt nicht alleine sitzen, von der Regierung von Schwaben liegt nunmehr der Förderbescheid vor. Demnach seien 215.000 Euro förderfähig, sodass bei einer Förderung von 60 Prozent mit einem Zuschuss von 129.000 Euro für die Maßnahme gerechnet werden könne. Da derzeit das Thema E-Mobilität in aller Munde ist, war die große Frage, ob und wenn ja wo auf diesem Parkplatz auch eine E-Ladestation entstehen könnte. Bisher gibt es im gesamten Stadtgebiet lediglich am Schlossplatz eine Möglichkeit zum öffentlichen Laden. Stadtbaumeister Fischer stellte klar, dass die Stadt lediglich Flächen oder Infrastruktur zur Verfügung stellen muss, für den Betrieb sei sie nicht zuständig. Bürgermeister Robert Strobel betonte, dass es sinnvoll sei, zeitgleich mit der Neugestaltung der Parkplätze die Voraussetzungen für E-Anschlüsse zu schaffen. Erst in ein paar Jahren nachzurüsten, sei nicht klug und auch nicht finanzierbar.

Laut Stadtbaumeister gibt es jetzt auch entsprechende Fördergelder, die man nutzen sollte. Diese sind bereits im Bescheid der Regierung eingeschlossen. Die Mitglieder des Stadtrats stimmten am Ende geschlossen für die Errichtung einer Schnellladesäule mit zwei Anschlüssen. Die soll direkt und gut sichtbar an der Einmündung in die Annastraße entstehen. Möglicherweise könnte es auch auf vier Anschlüsse erweitert werden.

Auf die Frage, wann es mit dem Umbau der Parkplätze losgehen könnte, teilte Fischer gegenüber unserer Redaktion mit, dass Frühjahr oder Sommer 2026 angepeilt sind. Es hänge natürlich auch von der Ausschreibung und der Vergabe ab. Mit einem halben Jahr Bauzeit sei zu rechnen. Möglicherweise könnte der Umbau bis Ende 2026 abgeschlossen sein.