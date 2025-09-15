Icon Menü
Nicht angeleinter Hund greift anderen Hund an: Polizei ermittelt in Ichenhausen

Ichenhausen

Nicht angeleinter Hund soll anderen Hund gebissen haben: Jetzt ermittelt die Polizei

Eine Spaziergängerin soll in Ichenhausen mit ihrem Hund an einem Garten vorbeigegangen sein, aus dem ein anderer Hund kam. Dieser soll seinen Artgenossen angegriffen haben.
    In Ichenhausen ermittelt die Polizei wegen eines Hundes, der sich gegenüber einem anderen Hund aggressiv verhalten haben soll.
    In Ichenhausen ermittelt die Polizei wegen eines Hundes, der sich gegenüber einem anderen Hund aggressiv verhalten haben soll. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    In Ichenhausen ist am Sonntagnachmittag ein Hund gebissen worden. Laut Polizei war eine Spaziergängerin mit ihrem Hund unterwegs. Als sie an einem Garten vorbeikam, soll ein nicht angeleinter Hund aus dem Privatgrundstück über die dortige Mauer gesprungen sein und den Hund der Spaziergängerin angegriffen haben. Der Halter des Hundes soll dies schnell mitbekommen haben und eingeschritten sein. Deshalb seien bei dem Hund der Spaziergängerin keine schwerwiegenden Verletzungen entstanden. Trotzdem ermittelt die Polizeiinspektion Günzburg in dem Fall. (AZ)

