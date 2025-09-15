Nicht angeleinter Hund soll anderen Hund gebissen haben: Jetzt ermittelt die Polizei

In Ichenhausen ist am Sonntagnachmittag ein Hund gebissen worden. Laut Polizei war eine Spaziergängerin mit ihrem Hund unterwegs. Als sie an einem Garten vorbeikam, soll ein nicht angeleinter Hund aus dem Privatgrundstück über die dortige Mauer gesprungen sein und den Hund der Spaziergängerin angegriffen haben. Der Halter des Hundes soll dies schnell mitbekommen haben und eingeschritten sein. Deshalb seien bei dem Hund der Spaziergängerin keine schwerwiegenden Verletzungen entstanden. Trotzdem ermittelt die Polizeiinspektion Günzburg in dem Fall. (AZ)
Ichenhausen
