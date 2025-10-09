Nistkästenreinigung: So können Gartenbesitzer optimale Brutbedingungen schaffen

Nistkästen sind für viele Vogelarten wichtige Brutplätze, besonders in Regionen, in denen natürliche Höhlen knapp werden. Doch der bloße Aufbau von Nistkästen reicht nicht aus: Damit die Tiere sicher und erfolgreich brüten können, ist eine regelmäßige Reinigung unerlässlich, darauf weist die Naturschutzbehörde im Landratsamt hin. Der Zweck der Nistkastenreinigung liegt darin, den Brutplatz frei von Parasiten, Krankheitserregern und altem Nistmaterial zu halten, damit Vögel auch in Zukunft optimale Bedingungen vorfinden.

Viele Vogelarten nutzen Nistkästen nicht nur zur Brutzeit, sondern auch als Rückzugsorte oder Schlafplätze im Winter. Im Laufe der Zeit sammeln sich in den Kästen altes Nistmaterial, Kot und Parasiten wie Milben oder Vogelflöhe an, erklärt Stefanie Osterlehner von der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Günzburg. „Eine Reinigung hilft, den Kasten in einem Zustand zu halten, der auch im nächsten Frühjahr wieder zum Brüten einlädt.“

Stefanie Osterlehner vom Landratsamt Günzburg gibt Tipps zur Nistkastenreinigung

Die Reinigung sollte idealerweise im Herbst erfolgen, nachdem die Brutzeit abgeschlossen ist, aber noch vor Einbruch des Winters. In dieser Zeit sind viele Nistkästen noch unbesetzt, da Nachmieter wie Meisen oder Siebenschläfer erst im Winter einziehen. Eine zu frühe Reinigung könnte Bruten stören, eine zu späte Reinigung birgt das Risiko, dass Parasiten ungehindert überwintern. Beim Reinigen von Nistkästen empfiehlt es sich, vorher kurz anzuklopfen, damit mögliche Bewohner wie Hasel- oder Waldmäuse gewarnt werden und die Behausung verlassen können – so vermeidet man unliebsame Überraschungen.

Bei der Reinigung ist eine sorgfältige Vorgehensweise entscheidend. Das alte Nistmaterial wird entfernt, der Kasten gründlich ausgekratzt und gegebenenfalls mit heißem Wasser gereinigt. Wichtig ist, auf chemische Mittel zu verzichten, um keine Schadstoffe zurückzulassen, die Vögel gefährden könnten. „Keine Chemie“, betont Stefanie Osterlehner, „denn der Schutz der Tiere steht an erster Stelle“.

Nistkästenpflege in Günzburg: Handschuhe schützen bei der Reinigung

Handschuhe und gegebenenfalls eine Atemmaske schützen bei der Reinigung vor Staub und möglichen Rückständen. Die regelmäßige Pflege der Nistkästen verlängert deren Lebensdauer und sichert langfristig geeignete Lebensräume für zahlreiche Vogelarten und andere Tiere. Gerade in dicht besiedelten oder intensiv genutzten Landschaften leisten engagierte Naturschützerinnen und Naturschützer und Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Nistkastenpflege einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt vor Ort. (AZ)