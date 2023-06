Der Siegeszug der Stöcke geht in Reisensburg weiter

305 Freizeitsportler sind bei der zweiten Tour-Etappe entlang der Donau unterwegs. Gastgeber SG Reisensburg-Leinheim gelingt eine perfekte Organisation.

Zum 16. Mal war die SG Reisensburg-Leinheim mit ihrer großen Schar Helfender ein perfekter Gastgeber für die Breitensportler in der Region. Alle Abteilungen bündelten ihre Kräfte, damit diese zweite Etappe der aktuellen Landkreis-Tour Nordic Walking ein Erfolg wurde.

Organisatorin Anneliese Poppel und Schirmherr Ferdinand Munk begrüßten die Startenden. Foto: Sammlung Poppel

Das Wetter hätte nicht schöner sein können, als Schirmherr Ferdinand Munk die Nordic Walker auf drei verschieden lange Strecken schickte. Über 13 Kilometer starteten 95 Sporttreibende, über 10.000 Meter 133 und über 6000 Meter 77. Es ging hinaus in die Natur, wobei vor allem das Blumenband entlang der Donau eine Augenweide bot, dann durch den Auwald, an Seen vorbei und über den Trimm-Pfad.

Nach einigen Schwierigkeiten durch Sperrungen wegen Baumfällarbeiten konnte Streckenchef Günther Theer mit der Stadt Günzburg eine gute Lösung finden.

Motto: "Gemeinsam sind wir stark"

Das Geheimnis des Gelingens dieser Großveranstaltung war wieder einmal das Motto „Gemeinsam sind wir stark!“ Nahezu 100 Männer und Frauen aus den verschiedenen Sparten des Vereins wirkten zusammen. Die Sportlerfrauen boten ein Kuchenbüffet, die SG-Triathleten waren als Streckenposten tätig, die Fußballmädels organisierten die EDV-Auswertung, Sporttreibende und Vorstandsmitglieder waren beim Aufbau aktiv.

Trotz der vielen Helfenden aus den eigenen Reihen sammelten 52 Sportler aus dem Verein 498 Kilometer für das Reisensburger Team und sicherten dem Gastgeber den Tagessieg. Platz zwei holte sich der SV Edelstetten (34/377 Kilometer), Dritter wurde der TSV Behlingen-Ried (33/333). Insgesamt legten bei der zweiten Tour-Etappe in Reisensburg 305 Startende 3027 Kilometer zurück.

In der Gesamtwertung führt weiterhin der Ausrichter der ersten Etappe, TSV Behlingen-Ried, mit 1029,50 Kilometern vor der SG Reisensburg-Leinheim (929). Platz drei belegt der SV Edelstetten, der sich von Rang sieben nach vorne sportelte und nun 558 Kilometer absolviert hat.

Nächste Etappe in Ziemetshausen

Am 24. Juni 2023 ist der TSV Ziemetshausen Gastgeber. Meldeschluss ist am 22. Juni. Anmeldungen per E-Mail an norbert.endres@gmx.de oder per Telefon unter 08284 / 8213.