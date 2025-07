24 Stundenübung bei der Jungendfeuerwehr Nornheim

Die Jugendwarte der Freiwilligen Feuerwehr Nornheim hatten für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr ein abwechslungsreiches Programm für 24 Stunden Feuerwehr ausgearbeitet. Es galt z. B. ein Feuer zu löschen, einen Verkehrsunfall mit Patientenbetreuung abzuarbeiten, eine Katze vom Baum zu retten, umgestürzte Bäume zu beseitigen, Vermisstensuche in der Nacht und vieles mehr was so an Einsätzen vorkommen kann. Zwischen den Einsätzen galt es, etwas Theoriestoff gelehrt zu bekommen, das Essen zusammen selber zubereiten und die Kameradschaft zu pflegen. Die Jugendlichen freuten sich über den Besuch der Feuerwehrreferenten Ferdinand Munk und Philipp Rauner die vorbeigeschaut haben und sich für das Interesse der Jugend bedankten. Die Jugendwarte Sandra und Andi bedankten sich am Ende des BF-Tages bei der Jugend für die super Zusammenarbeit und bei ihren Helfern, ohne die so eine Aktion nicht durchzuführen ist.

