Laufend Gutes tun – Spendenlauf für gesundes Obst und Gemüse am Montessori Kinderhaus Günzburg

Am Montessori-Kinderhaus Günzburg fand vor Kurzem ein ganz besonderer Spendenlauf statt. Unter dem Motto „Lauf für Obst und Gemüse“ machten sich alle vier Gruppen aus Kinderhaus und Waldkindergarten mit großer Begeisterung auf den Weg, um auf spielerische Weise etwas zu bewegen – wortwörtlich und im übertragenen Sinn. Hintergrund der Aktion war die Kürzung des EU-Schulobstprogramms durch den Freistaat Bayern. Statt wie bisher circa vier Portionen Obst und Gemüse pro Kind im Monat, werden derzeit nur noch circa zwei Portionen finanziert. Um die gesunde Ernährung der Kinder weiterhin sicherzustellen, ist das Kinderhaus daher auf zusätzliche finanzielle Unterstützung angewiesen. Beim Spendenlauf suchten sich die Kinder im Vorfeld in ihren Familien Sponsoren, die für jede gelaufene Runde einen Betrag zusagten. In kleinen Gruppen und mit viel Freude drehten die Kinder bei bestem Sommerwetter ihre Runden auf dem Gelände. Zur Belohnung gab es anschließend Brezeln, frisches Obst und hausgemachte Milkshakes zur Stärkung.

„Es war unglaublich schön zu sehen, mit wie viel Motivation und Ausdauer die Kinder gelaufen sind – und wie groß die Unterstützung durch Eltern, Verwandte und Freunde war“, so der Elternbeirat des Kinderhauses. Der Spendenlauf war nicht nur sportlich ein voller Erfolg, sondern setzte auch ein klares Zeichen für Gemeinschaftssinn und Verantwortungsbewusstsein. Die gesammelten Spenden kommen direkt dem täglichen Obst- und Gemüseangebot sowie der Versorgung mit Milchprodukten im Kinderhaus zugute.

