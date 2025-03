Veränderungen beim Schützenverein Nornheim

Bei der Generalversammlung des Schützenvereins Nornheim wurden turnusgemäß Neuwahlen durchgeführt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Gerhard Böck als 1. Schützenmeister, Dietmar Wieser als 1. Sportleiter, Caisa Börjesson als 2. Schriftführerin, Hans-Peter Wieser als Revisor und Johannes Bigelmaier als Beisitzer. Nach mehr als 37 Jahren im Amt trat Helmut Nimsgern, der langjährige 2. Schützenmeister und ehemalige 1. Schützenmeister, nicht mehr zur Wahl an. Einstimmig wurde Tobias Wieser in das Amt des 2. Schützenmeisters gewählt. Auch das Amt des Kassierers wurde neu besetzt: Markus Stoll, der über 38 Jahre hinweg das Amt innehatte, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Einstimmig wurde Jörg Bayer als neuer Kassierer gewählt.

Markus Stoll wurde für seine jahrzehntelange, ehrenamtliche Tätigkeit zum Ehrenmitglied des Schützenvereins ernannt und bleibt dem Vorstand weiterhin als Beisitzer erhalten. Des Weiteren trat Leni Motz nicht mehr als Schriftführerin an. Das Amt übernimmt nun Anna Hofmann, während Leni Motz künftig als Beisitzerin fungiert. Das Amt des zweiten Kassenprüfers übernimmt Holger Weippert. Im Bereich des Sports wurde Markus Senser als 2. Sportleiter gewählt. Im Bereich der Jugendarbeit gab es ebenfalls wichtige Neuwahlen: Sascha Rudi übernimmt von Tobias Wieser das Amt des Jugendsportleiters. Zudem wurde Luis Senser von der Jugendversammlung einstimmig zum neuen Jugendsprecher gewählt.

