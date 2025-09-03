Spende statt Spaten: Feuerwehr Nornheim unterstützt lieber die Kartei der Not

Diesen Sommer hat sie die Sozialen Netzwerke erobert: Die Baumpflanzchallenge hat auch im Landkreis Günzburg Feuerwehren, Musikvereine, Sportler und Ministranten beschäftigt. Sogar der Wallfahrtsort Maria Vesperbild gehörte zu den Nominierten, die dazu aufgerufen wurden, innerhalb einer Woche einen Baum zu pflanzen und ein Beweisvideo zu drehen. Zum Ferienenspurt hat es auch die Feuerwehr Nornheim noch erwischt. Dort hat man sich für eine andere Form der Wetteinlösung entschieden.

Doch der Reihe nach: Der Dart-Club Rettenbach hatte die Nornheimer Feuerwehrleute im Rahmen der Challenge zum Pflanzen eines Bäumchens nominiert. Wie üblich mit der Auflage, wenn die Forderung nicht erfüllt wird, eine Brotzeit an die Auftraggeber zu bezahlen. „Wir haben uns mit der Vorstandschaft entschlossen, dass wir keinen Baum pflanzen und auch keine Brotzeit ausgeben“, erklärt Kommandant und Vorstand Andreas Bernert im Video auf der Instagram-Seite der Günzburger Zeitung.

Die Wehr hat nämlich bereits die Patenschaft für einen Baum übernommen, der auf dem Gelände der Munk Group steht. „Es sind schon sehr viele Bäume gepflanzt worden diesen Sommer. Und wir wollten auch keinen weiteren Baum irgendwo anders hinstellen, um den sich dann niemand kümmern kann“, sagt Bernert im Gespräch mit unserer Redaktion.

Nornheimer Feuerwehr spendet an Kartei der Not statt Baumpflanzchallenge zu erfüllen

Stattdessen kam die Wehr auf die Idee, anderen etwas Gutes zu tun, und statt Spatenstich und Brotzeit in die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, zu investieren. Auch der Spendenbetrag passt dabei sehr gut zur Feuerwehr: Es sind genau 112 Euro, die Andreas Bernert und Kassiererin Sandra Bernert stellvertretend für die Kartei der Not an Redaktionsleiterin Rebekka Jakob übergeben haben. Dazu kamen sie eigens im Feuerwehrauto am Wätteplatz vorgefahren.

Keine weitere Nominierung bei der Baumpflanzchallenge aus Nornheim

Die Nornheimer Feuerwehr hat darauf verzichtet, weitere Kandidaten für die Baumpflanzchallenge zu nominieren, wie es inzwischen auch viele andere Nominierte der Aktion machen. Wie viele Bäume diesen Sommer schon gepflanzt wurden, darüber gibt es keine exakten Zahlen. Bei der Vielzahl der kreativen Videos in den sozialen Netzwerken, welche die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den vergangenen Wochen veröffentlicht haben, dürften die Pflanzungen sicher allein in Bayern im vierstelligen Bereich liegen.