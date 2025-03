Obdachlosenunterkunft: 40-Jähriger schlägt Zimmerkollegen ins Gesicht

In der Obdachlosenunterkunft in Burgau ist es am Samstag gegen 22 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 40-jähriger Mann hatte laut Polizei seinem 46-jährigen Zimmerkollegen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Täter trug Ringe an der Hand, wodurch der Geschädigte erhebliche Verletzungen im Gesicht erlitt. Grund für die Auseinandersetzung war den Beamten zufolge ein vorangegangener Streit zwischen den beiden Männern, die eigentlich gut befreundet seien. Der Geschädigte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)

