Zwei Radfahrer fallen in Oberknöringen mit mehr als zwei Promille vom Rad

Noch vor dem Mittagsläuten endete die gemeinsame Fahrt zweier Radfahrer, weil sie mit mehr als zwei Promille von ihrem Rad fielen. Dabei hatte die Polizei so ihre Mühen.

Zu zwei kuriosen Unfällen kam es am Dienstag kurz vor Mittag in der Binsentalstraße in Oberknöringen. Dort fuhren zwei Radfahrer von Burgau kommend in Richtung Unterknöringen. Laut Polizeiangaben hielt zunächst einer der beiden zwischen Schlossweg und Kastanienstraße an. Weil der Mann sturzbetrunken war, fiel er dabei vom Rad. Als sein Begleiter ebenfalls anhalten wollte, fiel auch dieser im gleichen alkoholisierten Zustand zu Boden.

Radfahrer wurden wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt

Die verständigten Beamten der Polizeiinspektion Burgau hatten dabei so ihre Mühe. Die Polizisten versuchten, einen Alkomattest durchzuführen. Während dieser bei einem der beiden den Wert von mehr als 2,5 Promille erbrachte, war beim zweiten ein Test nicht einmal mehr möglich. Die Alkoholmenge im Körper dieses Radfahrers dürfte aber ebenso hoch gewesen sein. Beide Männer wurden wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt und nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung von der Polizei wieder entlassen. Verletzt wurde keiner der beiden. (AZ)