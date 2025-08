Soldaten- und Kameradschaftsverein (SKV) Oberwaldbach stellt sich neu auf

Der 2022 im Amt bestätigte Vorstand Josef Bucher ließ sich nicht mehr zur Wahl der Vorstandschaft des SKV Oberwaldbach aufstellen und machte im Mai 2025 den Weg für einen Führungswechsel frei. Während seiner Zeit als Vorstand leitete er den Verein souverän durch schwierige Zeiten, in denen das öffentliche Interesse am SKV rückläufig war. Er konnte den Fortbestand des Kameradschaftsvereins nur durch sein unermüdliches Engagement sichern. Ebenfalls verabschiedete sich der stellvertretende Vorstand Wilhelm Geier aus der aktiven Vorstandschaft.

Bei der Wahl der GV der SKV Oberwaldbach zeichneten sich große Veränderungen ab, und es wurde eine verjüngte Vorstandschaft gewählt. Die Leitung der Wahlen übernahm Albert Dehm, Kreisvorsitzender des BKV. Alle angetretenen Vorstandschaftsaspiranten wurden mit einstimmigen Wahlergebnis bestätigt und können bis auf eine Ausnahme auf eine aktive militärische Laufbahn zurück blicken. So konnten die beiden scheidenden Vorstände, unter der Anwesenheit von ca. 30 Vereinsmitgliedern sowie des Kreisvorsitzenden des Bayrischen Kameradschaftsverbandes Albert Dehm, die Führung an Philipp Bader als Vorsitzenden sowie Dominik Lohr als stellvertretender Vorsitzenden übergeben.

Die neue Vorstandschaft steht den Herausforderungen der Zukunft, wie beispielsweise der Digitalisierung der Vereinsadministration, positiv und motiviert gegenüber. Auch die öffentliche Präsenz in der Dorfgemeinschaft soll durch bürgernahe Veranstaltungen wie die jüngst durch die SKV organisierte Familien Fackelwanderung, welche großen Zuspruch erhielt, gestärkt werden. Der neue, junge Schwung im Vorstand, welcher die geplanten Vorhaben transparent in der Dorfgemeinschaft kommuniziert, trägt bereits jetzt erste Früchte. So konnte der Verein nach Jahren stagnierender oder sogar rückläufiger Mitgliederzahlen wieder einen Anstieg verzeichnen. Sehr erfreulich ist auch das weibliche Interesse am Verein, welches zuletzt durch die Aufnahme von fünf Frauen bestätigt wurde.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!