Peppa Pig Park öffnet: Das müssen Freizeitparkbesucher wissen

Öffnungszeiten, Angebot, Preise: Die wichtigsten Fragen und Antworten vor der Eröffnung in Günzburg am Wochenende.

Günzburg bekommt einen zweiten Freizeitpark: Neben dem Legoland, das bereits vor Ostern in seine 23. Saison gestartet ist, wird an Pfingsten der Peppa Pig Park eröffnen. Am Sonntag, 19. Mai, dürfen die ersten Besucherinnen und Besucher in die Welt des rosa Zeichentrickschweinchens eintauchen.

Wer ist eigentlich Peppa Pig?

Die Geschichten um das vierjährige Schweinemädchen Peppa Wutz (im britischen Original Peppa Pig), den zweijährigen Bruder Schorsch, seine Eltern und Freunde werden seit 2004 als Zeichentrickserie im Fernsehen gezeigt, zuerst lief sie im britischen Channel 4, inzwischen hat die Serie Fans auf der ganzen Welt. Mittlerweile sind Hunderte Folgen von jeweils rund fünf Minuten Länge erschienen. In Orlando in Florida gibt es bereits seit einigen Jahren den ersten Peppa Pig Park, ein weiterer US-Park soll noch dieses Jahr in Fort Worth, Texas, eröffnen. In Günzburg eröffnet an Pfingsten der erste eigenständige Freizeitpark Europas rund um das rosa Schweinchen. Im Heide Park Soltau oder auch im Gardaland sind der Zeichentrickfigur einzelne Themenbereiche gewidmet.

Für wen ist der Peppa Pig Park in Günzburg geeignet?

Die Fernsehserie Peppa Pig richtet sich an Kinder im Vorschulalter, entsprechend ist der Freizeitpark in Günzburg auch für die Kleinsten ausgelegt. Mit einer Fläche von 1,6 Hektar ist er dabei bewusst deutlich kleiner gehalten als das benachbarte Legoland, das sich an eine ältere Zielgruppe von Kindern richtet.

Wie gut ist der Peppa Pig Park für Babys und Kleinkinder ausgestattet?

Spielplätze und Anstellbereiche vor den Attraktionen sind mit Sonnenschutz ausgestattet. Im Eingangsbereich gibt es einen Wickelraum. Viele der Attraktionen und die Wege innerhalb des Parks sind außerdem barrierefrei gestaltet worden, können also nicht nur von Menschen mit Rollstühlen oder Rollatoren, sondern auch mit Kinderwagen genutzt werden.

Wann hat der Peppa Pig Park in Günzburg geöffnet?

Offiziell wird der Freizeitpark bereits am Samstag mit geladenen Gästen eröffnet. Besucherinnen und Besucher können ab Pfingstsonntag, 19. Mai, kommen. Der Park ist dieses Jahr bis 3. November täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Fahrgeschäfte schließen eine halbe Stunde vor Parkschluss.

Welche Fahrgeschäfte gibt es im Peppa Pig Park?

Auf dem Gelände sind fünf Fahrattraktionen entstanden: "Peppas Ballonfahrt" und "Opa Kläffs Piratenschifffahrt" können Kinder jeden Alters in Begleitung eines Erwachsenen nutzen. "Opi Mümmels Dino Abenteuer" kann ab zwei Jahren und Mindestgröße 86 Zentimeter gefahren werden, für "Papa Wutz' Achterbahn" mit 20 Sitzplätzen gilt ein Mindestalter von drei Jahren und eine Mindestgröße von 95 Zentimetern. Für "Herr Bulles Hau-den-Lukas" müssen die Kinder mindestens drei Jahre alt sein und mindestens einen Meter groß. Für alle fünf Fahrgeschäfte gibt es außerdem Untergrenzen bei Alter und Körpergröße für Kinder, die alleine mitfahren möchten.

Welche Spielangebote gibt es im Peppa Pig Park?

Der Freizeitpark bietet sieben thematisierte Spielplätze: die Kirmes, einen Spiel-Camper, Schorschs Burg, ein Baumhaus mit Rutsche, einen Dreirad-Parcours, den Matschpfützen-Wasserspielplatz, einen Sandspielplatz und einen Spielplatz zum Klettern und Hopsen. Daneben gibt es als weltweite Neuheit eine Lego-Duplo-Playzone mit Peppa Pig und ihren Freunden.

Was ist sonst noch geboten?

Auf der Showbühne von Mister Kartoffel wird mehrmals täglich ein Programm gezeigt, im Kino laufen zudem Episoden der Peppa-Wutz-Serie. Direkt daneben gibt es einen Souvenir-Shop. Den Figuren aus dem Zeichentrick können Besucherinnen und Besucher auch im Park begegnen und mit Peppa und ihren Freunden Selfies machen.

Welche Möglichkeiten zum Essen und Trinken gibt es?

Das Restaurant im Hauptgebäude bietet Sitzplätze drinnen und draußen auf einer Terrasse. Hier gibt es etwa Sandwiches, Salat und Pizza. Im Park werden an einem Stand Milchshakes angeboten. Für Selbstversorger gibt es einen Picknick-Bereich.

Was kosten Eintritt und Parken in den Peppa Pig Park Günzburg?

Kinder unter zwei Jahren haben freien Eintritt. Tickets können vorab günstiger online gekauft werden – sie kosten zwischen 19 Euro an Wochentagen und 26 Euro am Wochenende. Vor Ort sind die Tickets für 32 Euro zu haben (je nach Verfügbarkeit, da täglich nur eine begrenzte Zahl an Menschen auf das Gelände kann). Kombiangebote in Verbindung mit dem Legoland-Feriendorf oder anderen Hotelpartnern in der Region gibt es ebenfalls. Für das Parkplatzticket werden zehn Euro fällig – genauso viel übrigens wie auf dem benachbarten Legoland-Parkplatz.

Kann man mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen?

Zwischen dem Bahnhof Günzburg und den beiden Freizeitparks pendelt regelmäßig ein Linienbus. Wichtig: Beim Kauf von Bahntickets muss als Zielort Legoland Park oder Legoland Feriendorf angegeben sein, dann ist die Busfahrt im Preis inbegriffen.