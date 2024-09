15-Jähriger ruft Polizei zu einem Familienstreit in Offingen

Für einen 15-jährigen Jugendlichen in Offingen war ein Familienstreit zu viel des Guten und er rief die Polizei: Am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr meldete dieser der Polizeiinspektion Burgau einen Konflikt innerhalb seiner Familie. Wie die Polizei mitteilt, stritt sich der 38-jährige Vater verbal mit der gleichaltrigen Mutter des Jungen. Auch der 73-jährige Großvater des Jungen war vor Ort. Die Familie befand sich, bis auf den 38-Jährigen, bereits vor dem Haus, als die Streife der Polizei Burgau eintraf. Laut Polizeiangaben, reagierte der Vater des Jungen aggressiv, als ihn die Beamten im Haus ansprachen. Eine Schlichtung des Streites war nicht möglich. Nachdem der alkoholisierte 38-Jährige sich weiter aggressiv gegenüber den Polizisten verhielt, fesselten diese den Mann. Dabei widersetzte der Familienvater sich, so die Polizei. Er wurde daraufhin zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen und in einen Haftraum der Polizeiinspektion Burgau gebracht. Momentan wird gegen den 38-Jährigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (AZ)