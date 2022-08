Anhänger löst sich von Auto und kracht gegen Hauswand

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Sonntag in Offingen ereignet. In einer scharfen Linkskurve löst sich ein Anhänger von einem Auto.

Am Sonntag gegen 14.45 Uhr ereignete sich auf der Hauptstraße in Offingen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 50-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto und Anhänger auf der Hauptstraße von der Kirche kommend. Auf dem Anhänger hatte der Mann einen Kunststofftank geladen, welcher mit 1000 Litern Wasser gefüllt war. Als der Mann mit dem Gespann in eine scharfe Linkskurve fuhr, überschlug sich der Anhänger einmal komplett und löste sich von der Anhängerkupplung am Auto. Der Anhänger schleuderte über den Gehweg in einen Gartenzaun und prallte mit dem Heck in eine Hauswand. Der Gesamtschaden wurde auf mindestens 4000 Euro geschätzt. Offensichtlich war laut Polizei die Geschwindigkeit des Gespanns in Zusammenhang mit der Ladung für die scharfe Linkskurve zu hoch. (AZ)