Offingen

06:30 Uhr

Auf Schnuttenbacher Grund wird es keine Windräder geben

Plus Auf welchen Flächen im Offinger Gemeindegebiet Windkraftanlagen denkbar wären. Auch Ferienprogramm und Schülerbeförderung waren Themen im Marktgemeinderat

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Wo könnten in der Marktgemeinde Offingen Windkraftanlagen stehen? Das war nun auch im Offinger Marktgemeinderat am Montag im Hinblick auf die informelle Anhörung „Windkraft in der Region Donau-Iller“ Thema. 1,8 Prozent der Flächen im Gebiet des Regionalverbands Donau-Iller sollen für Windkraft vorgesehen werden. Bürgermeister Thomas Wörz ( SPD) verwies auf das sogenannte „Wind-an-Land-Gesetz“. Windenergie wäre genauso wie die Landwirtschaft privilegiert, die Kommunen hätten kein Mitspracherecht mehr. In der Suchraumkarte finden sich im Marktgemeindegebiet nicht allzu viele Flächen, die für Windkraftanlagen geeignet sind.

Ein kleiner Bereich ist auf der Gemarkung Schnuttenbach dargestellt, Teil einer Fläche gegen die sich bereits die Gemeinde Gundremmingen aufgrund der sich in der Nähe befindlichen Sternwarte ausgesprochen hatte. Bei Nacht blinkende Windräder wären dort mit der Sternwarte nicht vereinbar. Ein Grund, der durchaus zu akzeptieren sei und man sollte diese Fläche nicht favorisieren, zumal die Anlagen bis zu 280 Meter hoch sein könnten, betonte Bürgermeister Wörz. Die Rätinnen und Räte sahen das ähnlich und sprachen sich mehrheitlich für eine zweite in der Suchraumkarte dargestellte Fläche aus. Diese befindet sich südwestlich von Offingen in Richtung Günzburg. Auch in der Nachbargemeinde Rettenbach hatte man sich für nahegelegene Bereiche im dortigen Gemeindegebiet ausgesprochen.

