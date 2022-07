Autofahrer bedroht Fußgänger in Offingen mit Schusswaffe

Grundlos soll ein 21-Jähriger in Offingen einen Mann beleidigt und mit einer Waffe bedroht haben. Später findet die Polizei auch einen Teleskopschlagstock im Auto.

Ein 22-Jähriger hat bei der Polizeiinspektion in Burgau am vergangenen Donnerstagnachmittag ausgesagt, dass er von einem Verkehrsteilnehmer bedroht worden sei. Er sei in der Bahnhofstraße in Offingen zu Fuß unterwegs gewesen, als ein Auto neben ihm angehalten haben soll. Der Fahrer soll ihn zunächst grundlos verbal beleidigt, dann auf einmal eine Schusswaffe in der Hand gehalten haben.

Eine Streife der Polizei Günzburg findet den mutmaßlichen Täter

Der Täter entfernte sich laut Bericht der Polizei zunächst, konnte aber kurze Zeit später von einer Streife der Polizeiinspektion Günzburg, die zur Unterstützung in Offingen war, gestellt werden. Der 21-jährige Beschuldigte hatte eine Schreckschusspistole und einen Teleskopschlagstock im Fahrzeug. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. (AZ)