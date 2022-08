Autofahrer verursacht Verkehrsunfall beim Abbiegen in Offingen

Ein 33-jähriger Autofahrer gerät in Offingen beim Abbiegen in die Fahrbahnmitte und kracht gegen ein entgegenkommendes Auto.

Ein 33 Jahre alter Autofahrer verursacht am Freitagmorgen einen Verkehrsunfall in Offingen. Laut Polizeiangaben befuhr der Mann mit seinem Fahrzeug die Donaustraße und wollte anschließend in den Pfarrer-Portenländer-Platz einfahren. Beim Abbiegen geriet der 33-Jährige jedoch zu weit in die Kurvenmitte. Der Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug ließ sich nicht mehr vermeiden. An beiden Fahrzeugen kam es zu Blechschäden. Die Beamten der Polizeiinspektion Burgau schätzen die Schadenshöhe auf 1.500 Euro. (AZ)