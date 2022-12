Autofahrer wird bei Offingen von splitterndem Seitenspiegel verletzt

Nahe Offingen kommen sich auf der Kreisstraße zwei Autos zu nahe. Die Splitter eines Seitenspiegels verletzen einen der Fahrer im Gesicht.

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße GZ28 zwischen Offingen und Gundelfingen. Laut Polizei streiften sich die Fahrzeuge eines 29-Jährigen und eines 40-jährigen Mannes im Begegnungsverkehr. Dabei wurden die jeweils linken Außenspiegel beschädigt und gegen die Seitenscheiben geschlagen. Der 40-jährige Fahrer wurde durch Glassplitter leicht im Gesicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (AZ)