Bauarbeiten für das Glasfasernetz der LEW in Offingen laufen an

Die Lechwerke bauen in Offingen ein flächendeckendes Glasfasernetz. Nun beginnt die Abstimmung der Bauzeiten mit den Eigentümern, und es gibt noch ein Angebot.

In der Gemeinde Offingen laufen in den kommenden Wochen die Tiefbauarbeiten für das flächendeckende Glasfasernetz an. Das von LEW TelNet für den Ausbau beauftragte Unternehmen beginnt ab Mitte Januar die bauliche Umsetzung der Hausanschlüsse bei LEW Highspeed-Kunden abzustimmen. Dafür werden Mitarbeiter der ausführenden Tiefbaufirma Wolke auf die Hauseigentümer zugehen.

Die neuen Glasfaserverbindungen werden an das über 5000 Kilometer lange Glasfasernetz angebunden, das die LEW-Gruppe in Bayerisch-Schwaben sowie Teilen Oberbayerns betreibt. Mit LEW Highspeed erhalten Haushalte und Betriebe eine zukunftssichere Internetanbindung und ebenso Telefonie und Fernsehen über Glasfaser. Durch die direkte Glasfaseranbindung stehen bei LEW Highspeed Produkte mit Übertragungskapazitäten von bis zu 1 Gbit/s zur Verfügung. Das entspricht in etwa der zehn- bis 20-fachen Geschwindigkeit im Vergleich zur Verbindung über die bestehende Telefonleitung.

LEW Highspeed zum Sonderpreis von 399 Euro

Haushalte und Unternehmen, die LEW Highspeed mit einem Glasfaserhausanschluss bisher noch nicht gebucht haben, können diesen jetzt noch zum Sonderpreis von 399 Euro beauftragen. "Die besonderen Konditionen gelten noch bis zum Abschluss der Bauarbeiten", erklärt Jörg Steins, Geschäftsführer von LEW TelNet. "Diese einmalige Chance sollten sich die Bürgerinnen und Bürger nicht entgehen lassen. Später fallen weitaus höhere Kosten für den eigenen Glasfaseranschluss an."

Auf www.lew-highspeed.de können Interessierte prüfen, ob ihre Adresse im Ausbaugebiet liegt, und den Glasfaseranschluss in Verbindung mit einem LEW-Highspeedprodukt direkt buchen. Für den Vertragsabschluss über die Website erhalten sie einen Bonus von 40 Euro. Fragen rund um das Angebot beantwortet das Team von LEW Highspeed unter der gebührenfreien Servicenummer 0800/5390001. Auch Geschäftskunden können die LEW-Highspeed-Produkte nutzen. Für individuelle Anforderungen bei Internetzugang oder Sprachdienst, etwa eine feste IP-Adresse oder mehrere Sprachkanäle, berät LEW unter der Servicenummer 0800/2777444. (AZ)