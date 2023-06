Baum stürzt im Sturm auf Auto: 60-Jähriger wird eingeklemmt

Ein Mann wird beim Angeln an der Mindel bei Offingen vom Unwetter erwischt. Polizei und Feuerwehr müssen lange nach dem Verletzten suchen.

Eine Sturm- und Gewitterfront ist am Mittwochvormittag über den nördlichen Landkreis gezogen und hat dabei Dutzende von Bäumen zum Umstürzen gebracht. In Offingen an der Mindel stürzte ein Baum so unglücklich auf ein Auto, dass dessen Besitzer dabei eingeklemmt und von der Feuerwehr herausgeschnitten werden musste.

Wie die Polizeiinspektion Burgau mitteilt, war der 60-Jährige gegen 11.45 Uhr gerade beim Angeln an der Mindel, südlich von Offingen im Bereich der Kammelmündung. Der Mann sei vom Sturm überrascht worden. Als er zu seinem Auto zurückkehren wollte, sei genau in diesem Moment ein Baum umgestürzt und auf das parkende Fahrzeug gekracht. Der Mann, der sich in unmittelbarer Nähe zum Auto befand, sei mit seinem Bein unter dem Baum eingeklemmt worden. Zum Glück habe er sein Handy zur Hand gehabt und habe seine Frau anrufen können. Diese wiederum habe die Polizei alarmiert.

Sturm über Offingen: Feuerwehr muss Eingeklemmten befreien

Mit mehreren Fahrzeugen rückten auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst aus. Auch ein Hubschrauber wurde angefordert. Wie Kreisbrandmeister Erich Geissler vom Inspektionsbereich Burgau am Telefon mitteilte, war der Mann lange Zeit nicht auffindbar. "Wir haben mit Sicherheit 20 Minuten gesucht, bis wir ihn gefunden haben." Der Mann habe Glück im Unglück gehabt, sei bei Bewusstsein und ansprechbar gewesen. Die Feuerwehrleute mussten den Eingeklemmten mit schwerem Gerät aus seiner Lage befreien. Der 60-Jährige, der laut Polizei eine Unterschenkelfraktur erlitt, wurde vor Ort versorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.