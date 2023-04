Bei Offingen erwischt: 18-Jähriger fährt unter Drogen Auto

Der Konsum von Drogen wird für einen Fahranfänger teuer. Er verliert den Führerschein, falls der Anfangsverdacht bestätigt wird.

Ein 18-jähriger Autofahrer wurde am Ostermontag in den späten Abendstunden auf der Staatsstraße 2028 bei Offingen von Kräften der Verkehrspolizei Günzburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Feststellung der Fahrtüchtigkeit waren eindeutige Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum bei dem Führerscheinneuling erkennbar. Ein freiwilliger Drogentest bestätigte dann den Verdacht und zeigte an, dass der Kraftfahrer THC intus hatte. Die Verkehrspolizisten ordneten eine Blutentnahme an. Wenn diese den Verdacht beweist, dann kommt auf den Fahranfänger ein Bußgeld in mindestens dreistelliger Höhe, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein mindestens einmonatiges Fahrverbot zu. Zudem dürfte eine Nachschulung angeordnet werden. (AZ)