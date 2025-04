Beim Jahrgangstreffen werden Erinnerungen ausgetauscht

Am Sonntag fand das Offinger Jahrgangstreffen statt – die Tradition gibt es im Markt schon seit Jahrzehnten. Etwa 60 Gäste, die in diesem Jahr ihren 50., 60., 70., 80. oder 90. Geburtstag feiern und deren Wurzeln in Offingen oder Schnuttenbach liegen, waren zum Festgottesdienst in die Pfarrkirche St. Georg und zum anschließenden Austausch von Erinnerungen in das Schützenheim Schnuttenbach gekommen.

Einer amüsanten, aber auch zum Nachdenken anregenden Festrede von Volker Ellerkmann folgte ein Rundgang in Bildern durch „Alt-Offingen“. Vorangegangen waren am Samstagabend Klassentreffen einzelner Jahrgänge. Ältester Teilnehmer war Josef Killewald, der in wenigen Tagen seinen 90. Geburtstag feiert. Die weiteste Anreise hatte Jutta Leue, früher Engel, die inzwischen in Frankfurt am Main lebt.