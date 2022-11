Bianca I. und Andreas II. sind das Prinzenpaar der Offonia

Mit ihnen regieren zwei bekannte Offinger Faschingsurgewächse.

Die Namen "Stettberger" und "Keis" sind in Offingen ein Begriff. Und jetzt mit dem Prinzenpaar der Offonia mit Sicherheit noch mehr. Bianca Stettberger und Andreas Keis regieren als Bianca I. und Andreas II. über Offingen. Beide sind nicht nur gebürtige Offinger, sie stammen auch aus zwei so richtigen Faschingsfamilien. Sowohl die Eltern, als auch die Großeltern waren schon immer im Fasching aktiv. Der allererste Offonia-Lederorden entstand an einem Dreikönigsnachmittag in der Werkstatt der Raumausstattung Keis - der Opa von Andreas Keis war zugleich Mitgründer der Offonia.

Bianca Stettberger und Andreas Keis sind ebenfalls seit Langem bei der Offonia aktiv und seit sieben Jahren auch privat ein Paar. Bianca Stettberger, 26 Jahre alt und von Beruf Hörgeräteakustikmeisterin ist schon von klein auf dabei, tanzt auch heute noch, ist Trainerin und Jugendleiterin. Weiter bringt sie sich im Kreisjugendring Günzburg ein und wenn dann noch Zeit bleibt, zählen Nähen und Backen zu ihren Hobbys.

Der Faschingsprinz sorgt für den guten Ton

Andreas Keis ist 31 Jahre alt und von Beruf IT-Engineer. Bei der Offonia ist er nicht nur zweiter Vizepräsident. Wenn es um die Tontechnik geht, dann ist hauptsächlich er dafür zuständig. Die ist auch eines seiner Hobbys. Bei Auftritten verschiedener Bands wie den "Jazz Spätzla", sorgt er ebenfalls für den guten Ton. Ein weiteres ist die Musik: Andreas Keis spielt Saxophon bei der Blaskapelle Gundremmingen. Gibt es neben der Offonia und dem Fasching noch ein anderes gemeinsames Hobby? "Wir kochen sehr gerne und rund um die Welt", sagen sie. Es sei aber auch immer wieder nett, bei einer gemeinsamen Brotzeit mit Freunden, von denen ohnehin teilweise viele der Offonia angehörten, zusammenzusitzen.

Prinzessin zu sein, das war schon immer ein großer Traum von Bianca Stettberger. Als sie im Sommer ihren Wunsch an Andreas Keis herangetragen hatte, war er ohne lange zu zögern dabei. Wie aber war das vor der Inthronisation, nach dem Faschingsgottesdienst in der Kirche St. Georg, nach dem Weg zur Mindelhalle mit dem Fanfarenzug und dabei noch unerkannt? "Wir waren schon sehr aufgeregt", verrät Bianca Stettberger. Je näher die Inthronisation rückte, habe sie sich immer mehr gefragt, was die anderen wohl sagen würden. "Wir haben uns dann richtig gefreut", fügt Andreas Keis hinzu. "Es war echt süß, wie sich anschließend alle dem angeschlossen haben", schließt sich Bianca Stettberger an. Allein das sei schon ein unvergessliches Erlebnis gewesen, zumal sie beide ja richtige Offinger Urgewächse seien. Das wird sich nun fortsetzen. "Eine unvergessliche Zeit mit allen 'Offonen', viele schöne Stunden und tolle Erinnerungen", wie sie sagen. "Für uns ist es etwas ganz Besonderes, nach so langer Zeit ohne den bekannten und beliebten Fasching das erste Mal gemeinsam und dann auch noch als Prinzenpaar auf der Bühne zu stehen." Und nachdem sich Andreas Keis nun auf und nicht hinter selbiger befinden wird, wird es gewiss auch eine Antwort auf die Frage nach der Tontechnik geben.