Offingen

06:45 Uhr

Bölxstoff legt in der Mindelhalle los wie vor 33 Jahren

Plus 2019 gab die Band Bölxstoff in der Mindelhalle ein Benefizkonzert zugunsten des Hauses der Musik. Jetzt übergab sie ein besonderes Instrument.

Von Peter Wieser

Der Raum ist der gleiche wie vor 33 Jahren: Das Offinger Jugendzentrum. 1989 gab die Offinger Band Bölxstoff dort ihr erstes Konzert. Jetzt ist sie wieder da, sozusagen „Back in Offingen“ und so wie damals. Nein, nicht ganz: Mit Drummerin Lucy (Lucia Herzig) hat sich nur ein bisschen die Besetzung geändert. Etwas älter sind sie vielleicht geworden, die restlichen Bölxstoff-Herren: Das sind Sänger Ralph „Britze“ Britzelmaier, Frank Wittner (Gitarren), Mustafa „Musti“ Güner am Bass sowie Manfred „Manne“ Straubinger und Jochen Eberle an den Keyboards.

