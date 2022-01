Bordstein übersehen: Ölwanne eines Autos bei Offingen wird aufgerissen

Ein 79-Jähriger übersieht beim Wenden bei Offingen einen Bordstein. Der reißt die Ölwanne seines Autos auf, mehrere Liter Öl laufen aus.

Am Samstagmittag hat sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Straße "Hinter den Gärten" in Offingen ereignet. Ein 79-jähriger Autofahrer wollte dort wenden. Er fuhr rückwärts in ein Grundstück. Beim Ausfahren übersah er einen über dem Fahrbahnniveau liegenden Bordstein. Er fuhr darüber und beschädigte dabei die Ölwanne seines Wagens.

Auto in Offingen verliert mehrere Liter Öl nach Unfall an Bordstein

Dieser verlor mehrere Liter Öl und war dann nicht mehr fahrbereit. Das ausgelaufene Öl wurde durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Offingen gebunden. Die entstandenen Schäden am Auto und am zerbrochenen Bordstein dürften mindestens 700 Euro betragen, meldet die Polizei. (AZ)