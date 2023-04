Bürgerversammlung: So könnte die neue Offinger Musikschule aussehen

Plus Bei der Bürgerversammlung in Offingen waren auch die Nutzung des Bahnhofsgebäudes, der Jugendtreff und der Aussichtsturm Themen. Ein Gerücht wurde geklärt.

Wie steht es in Offingen eigentlich um das Haus der Musik? Der Bau eines Musikschulgebäudes auf dem Grundstück gegenüber dem Rathaus war einer der zahlreichen Punkte, zu denen Bürgermeister Thomas Wörz in der Bürgerversammlung informierte. Etwa 40 Personen waren in die Mindelhalle gekommen.

Auf dem Grundstück gegenüber des Offinger Rathauses soll das Haus der Musik entstehen. Möglicherweise könnte noch in diesem Jahr mit den Ausschreibungen begonnen werden. Foto: Peter Wieser

Die Bauantragsunterlagen für das Haus der Musik sind seitens des Architekturbüros zwischenzeitlich fertiggestellt und wurden vom Marktgemeinderat gebilligt. Bevor man diese einreiche, erfolge eine letzte Abstimmung mit der Fördergeldstelle, so Bürgermeister Wörz, der auf die Kostenschätzung aus dem Jahr 2022 verwies: rund 2,9 Millionen Euro. Ganz ohne Fördergelder werde man den Bau nicht stemmen können. Sobald der positive Förderbescheid vorliege und der Bauantrag genehmigt sei, könne man mit den Ausschreibungen starten – möglicherweise schon im Herbst dieses Jahres. Wie wird das Haus der Musik aussehen?

So könnte die geplante Musikschule in Offingen aussehen

Im Erdgeschoss wird sich ein großer Probenraum mit mehr als hundert Quadratmetern Nutzfläche und Platz für etwa 90 Musikerinnen und Musiker befinden. Das Gebäude ist barrierefrei, im Obergeschoss sind Einzelunterrichtsräume sowie das Büro des Musikschulleiters untergebracht. Alle anderen Räumlichkeiten sollen für musikalische Gruppierungen zur Verfügung stehen, eine der Voraussetzungen, um für das Projekt eine Förderung zu erhalten. Ähnlich ist das im Kellergeschoss: Die dortigen Räume sind für kleine Ensembles gedacht – und für den Schlagzeugunterricht, womit auch die geforderten Emissionswerte eingehalten werden. Das spannende sei im Moment, welche Summe sich nach dem Erhalt des Förderbescheids am Ende ergebe, erklärte Wörz.

Der Offinger Bahnhof ist seit einigen Jahren im Besitz des Marktes. Hierzu gibt es inzwischen eine Idee, wie das Gebäude künftig genutzt werden könnte. Foto: Peter Wieser

Was wird mit dem Offinger Bahnhof geschehen, der seit mehreren Jahren im Besitz des Marktes ist? Ein Nutzungskonzept dafür gibt es noch nicht. Im Rahmen eines Seminars in Thierhaupten im vergangenen Jahr, hatte sich der Marktgemeinderat damit beschäftigt. Dabei entstand die Idee eines sogenannten „Co-Working-Space“: ein Ort, an dem Menschen, ob im Home-Office oder als Freiberufler, aber auch kleine Start-ups oder Vereine tage-, wochen- oder monatsweise Büro- und Besprechungsräume anmieten können. Eine im November vergangenen Jahres vorgestellte Machbarkeitsstudie hatte dem Projekt Zukunftschancen bestätigt. In einem weiteren Schritt findet bei den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch bei den Vereinen eine Bedarfsabfrage statt. Je nachdem, was zurückkomme, werde man Interessierte zu einem Workshop einladen, um das weitere Vorgehen zu ermitteln, so der Bürgermeister.

Jugendzentrum in Offingen wurde bisher nur sporadisch renoviert

In der Vergangenheit hat der Markt viel für den Kindergarten, für die Grund- und Mittelschule wie auch in die Mindelhalle und für seine Feuerwehr investiert. Was das von den Jugendlichen eigenverantwortlich geführte Jugendzentrum betrifft: Das aus dem Jahr 1985 stammende Gebäude wurde immer nur sporadisch und mit kleineren Instandsetzungsarbeiten renoviert. Zwischenzeitlich sind auch dort Maßnahmen fällig: Für die dringende Sanierung der Sanitäranlage gibt es eine aktuelle Kostenschätzung in Höhe von rund 43.500 Euro, weitere Kosten für die Böden könnten entstehen. Ein Projekt muss warten: die Sanierung des Aussichtsturms für rund 470.000 Euro, für die es eine Förderung in Höhe von 200.000 Euro gäbe. Durch die extrem gestiegenen Stahlpreise liegen die Kosten derzeit bei rund 700.000 Euro, was für den Markt mit etwa 500.000 Euro eine um 90 Prozent höhere Eigenbeteiligung bedeuten würde.

Das Offinger Jugendzentrum: Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1985. Inzwischen sind auch dort Maßnahmen erforderlich. Foto: Peter Wieser

Zuvor hatte Katharina Matysik vom Büro Daurer und Hasse zu den Ergebnissen des Vitalitäts-Checks für Offingen und den Ortsteil Schnuttenbach informiert. Die Entscheidungen, die in den vergangenen Jahren zur Innenentwicklung der Marktgemeinde getroffen worden seien, seien die richtigen gewesen. Bürgermeister Wörz fügte an: Man habe innerorts kontinuierlich gekauft, was an Grundstücken nicht „niet- und nagelfest“ gewesen sei und das sei das Ergebnis. Der Vitalitätscheck sei Grundlage und Nachweis für ergriffene Maßnahmen, um bei künftigen Vorhaben in den Genuss von attraktiven Fördergeldern zu kommen. Und ein solches gebe es mit dem des Dorfgemeinschaftshauses in Schnuttenbach mit Feuerwehr und Schützenverein als Hauptnutzer.

Eines wies Wörz zurück: Offensichtlich geht das Gerücht um, dass im neuen Baugebiet Ermle IV von den 37 verkauften Bauplätzen 17 wieder zurückgegeben wurden. Tatsächlich sei es nur ein einziger gewesen. Dass die Nachfrage sinke, mache nicht traurig. Lieber finde der Verkauf langsamer statt und man habe für die künftigen Jahre Bauland für junge Familien, die gerne in Offingen leben möchten.