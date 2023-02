Offingen

06:00 Uhr

BWF nimmt 9,2 millionenschwere Logistikhalle in Offingen in Betrieb

Auf dem Betriebsgelände von BWF in Offingen wurden insgesamt 2700 Quadratmeter neue Gebäudefläche geschaffen.

Plus Der Sitz von BWF in Offingen wurde erweitert. Die Geschäftsleitung spricht von einem "Bekenntnis zum Standort". Wie die neue Halle auch die Produktion steigern soll.

Von Ralf Gengnagel

Es ist ein deutliches Signal, das BWF am Dienstag mit der Einweihung einer neuen Logistikhalle am Standort in Offingen gegeben hat. Mit der neuen Halle rechne man mit einem langfristigen und profitablem Wachstum. Mit Zuversicht schauen der geschäftsführenden Gesellschafter Philipp von Waldenfels auch namens seines Gesellschafterpartners Maximilian Offermann auf den Neubau, der viel Gutes verspricht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

