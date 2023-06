Offingen

Chancen für Photovoltaikanlage auf der Tongrube Offingen steigen

Plus Unter gewissen Auflagen können die Betreiber der Offinger Tongrube nach der Wiederverfüllung einen Solarpark errichten.

Von Peter Wieser

Wäre im Bereich der bisherigen Tongrube am westlichen Ortsrand von Offingen das Entstehen einer Freiflächenphotovoltaikanlage vorstellbar? Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung am 6. Februar hatte der Offinger Marktgemeinderat über einen Antrag der Tongruben GmbH beraten: das Abändern der bisher genehmigten Rekultivierung zugunsten des Errichtens eine PV-Anlage. Seinerzeit erfolgte der Beschluss, dass dies denkbar wäre, jedoch nur unter zwei Bedingungen.

Zum einen nur dann, wenn zwischen der bestehenden Streuobstwiese im Osten und der geplanten Anlage ein Waldgürtel errichtet werde. Weiter müsse der in größerem Umfang notwendig werdende naturschutzfachliche Ausgleich durch Maßnahmen in der näheren Umgebung erfolgen. Der sogenannte Waldgürtel sei inzwischen in die Planungen eingearbeitet, zudem habe die Tongruben GmbH in direkter Nachbarschaft Grundstücke erwerben können, um den ökologischen Ausgleich komplett abzudecken, erklärte Bürgermeister Thomas Wörz ( SPD) in der Sitzung des Marktgemeinderats am Montag.

