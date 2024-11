Den 90. Geburtstag feiert sie in der Senioren-WG

„Ich kann’s gar nicht glauben, dass ich schon so alt bin. Aber ich fühle mich wohl“, sagt Maria Brunner. Am 5. November war ihr 90. Geburtstag, gefeiert hat sie ihn einige Tage später: am Samstag in der Offinger Senioren-WG, in der sie nun im zweiten Jahr lebt, mit Angehörigen, sowie mit Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung. Zu den Gratulanten zählten auch Offingens Zweiter Bürgermeister Florian Haupeltshofer in Vertretung von Bürgermeister Thomas Wörz wie auch Diakon Upali Fernando. Die Jubilarin hat diesen Nachmittag genossen.

