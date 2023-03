Der Offinger Jahresspiegel geht in die ganze Welt

Robert Hieber hat 26 Jahre lang eine Broschüre für ehemalige Offinger und Schnuttenbacher verfasst. Auch mit anderen Themen im Markt hat er sich beschäftigt.

Man stelle sich vor: Jemand verlässt die geliebte Heimat, landet an irgendeinem Ort in der Welt und ist nicht mehr über das Geschehen, von dort, wo man herkommt, informiert. In Offingen gibt es den Offinger Jahresspiegel – und Robert Hieber, früher Zweiter Bürgermeister des Marktes, der diesen über 26 Jahre hinweg verfasst und gestaltet hat. Zum Ende jeden Jahres wird die Informationsbroschüre über das Jahresgeschehen an rund 320 ehemalige Offingerinnen und Offinger, Schnuttenbacherinnen und Schnuttenbacher verschickt. Weitere Exemplare gibt es im Rathaus – der Offinger Jahresspiegel ist bei den Bürgerinnen und Bürgern der Marktgemeinde genauso beliebt. Im Dezember 2022 erschien die letzte Ausgabe von Robert Hieber. Gesundheitliche Gründe spielten eine Rolle, dass er nicht mehr weitermache, so der gebürtige Offinger.

Warum fasst man über eine so lange Zeit ehrenamtlich das Jahresgeschehen im Markt zusammen und überhaupt: Wie kam es dazu? Ursprünglich war es eine Idee des Kultur- und Sportausschusses. Aber man brauchte auch jemanden, der so etwas in die Hand nimmt und vor allem, der auch einen Bezug zum Heimatort hat. Dieser Jemand fand sich mit Robert Hieber, der schon immer mit dem Markt verbunden war. „Das Interessanteste, das waren immer die Adressen, wohin der Offinger Jahresspiegel versandt wurde“, sagt Hieber. „Man sieht erst, wie weit die Offinger und Schnuttenbacher verstreut sind.“ Unter anderem seien immer zehn bis zwölf Jahresspiegel in die USA gegangen, einer nach Bangkok und einige bis nach Australien. Eines der großen Themen damals sei das Entstehen und dann die Einweihung der Seniorenwohnanlage gewesen. Später dann die Umgehungsstraße, zu der es unterschiedliche Meinungen gegeben habe und teilweise behauptet worden sei, dass keine Offingerin und kein Offinger diese jemals nutzen würde, fährt Hieber schmunzelnd fort. Der Offinger Jahresspiegel beinhaltet auch Beiträge über das Vereinsgeschehen und über Firmenjubiläen. Robert Hieber machte sich auch stets die Mühe, sich mit Statistiken zu befassen: Neben den 3738 Einwohnerinnen und Einwohner in Offingen, 752 waren es in Schnuttenbach, gab es 2021 auch 2798 Autos, 157 Lastwagen und tatsächlich sogar 103 Bulldoggs.

Robert Hieber brachte 26 Mal den Offinger Jahresspiegel raus

„Das Geschehen in Offingen ist es wert, dass man es zusammenfasst, der Bedarf ist da, und auch die Geschichte ist interessant“, betont Robert Hieber und fügt hinzu: „In Offingen war schon immer etwas los.“ Er hat nicht nur 26 Male den Offinger Jahresspiegel verfasst, sondern auch sieben Ausgaben der Broschüre „Unser Offingen“ herausgegeben. Themen waren unter anderem die Donau, Offinger Mundart, wie auch die Aufnahme der Heimatvertriebenen in der Nachkriegszeit. Nach wie vor und immer wieder gefragt seien die „Offinger Wirtschaftsgeschichten“, ein Rückblick auf frühere Gaststätten und zu Zeiten, in denen eine Portion Apfelkuchen 25 Pfennig und eine Portion kalter Braten noch 70 Pfennig gekostet habe.

Zurück zum Offinger Jahresspiegel, wird es ihn weiterhin geben? Aber sicher. Federführendend werden das künftig Offingens Bürgermeister Thomas Wörz und Katja Vielweib, Mitglied des Marktgemeinderats, übernehmen. „Der Grundcharakter des Offinger Jahresspiegel bleibt in jedem Fall erhalten“, verspricht Wörz. Bei einem gemeinsamen Treffen Mitte Februar im Offinger Rathaus und einen Tag vor Roberts Hiebers 76. Geburtstag, dankten beide dem Autor für 26 ehrenamtliche Jahre Offinger Jahresspiegel mit einem Geschenkkorb und einem Rückblick über ein etwas überregionaleres Jahresgeschehen: mit einer Ausgabe des Jahresrückblicks der „Zeit“. Es freue ihn sehr, dass es den Offinger Jahresspiegel weiterhin geben werde, erklärte Hieber. Er sei überzeugt, dass dieser so weitergeführt werde, wie bisher. (AZ)