Die Containeranlage in Offingen soll keine Dauerlösung sein

Plus Bei der Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Offingen war die Vorgehensweise bei der Erweiterung des Verwaltungsgebäudes Thema.

Bereits bei der Sitzung im Herbst 2020 hatten sich die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Offingen mit der zu engen Platzsituation im Verwaltungsgebäude auseinandergesetzt. Mit der daraufhin beschafften Containeranlage vor dem Offinger Rathaus, fünf zusätzliche Büros, in denen die Kämmerei und die EDV untergebracht sind, hat sich die Lage etwas entspannt. Eine Zwischenlösung, die jedoch nicht dauerhaft komplett ausreichend sei, wie VG-Vorsitzendender und Gundremmingens Bürgermeister Tobias Bühler in der Sitzung nun die Situation darstellte.