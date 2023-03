Offingen

Die Offinger Wehr rückte im vergangenen Jahr 51 Mal aus

Ehrungen standen bei der Freiwilligen Feuerwehr Offingen und im Verein an.

Plus Ein wichtiger Schwerpunkt der Feuerwehr in Offingen ist die Jugendarbeit. Nach der Dienstversammlung standen im Verein auch Neuwahlen an.

Von Peter Wieser

Die letzte Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Offingen war im Oktober 2021, damals in der Mindelhalle, unter Corona-Bedingungen mit Abstand, den entsprechenden Hygienevorschriften und mit Maske. Jetzt fand sie wieder im Feuerwehrgerätehaus statt - es gab viel Lob, Ehrungen und Neuwahlen im Verein. Offingens Zweiter Bürgermeister Florian Haupeltshofer, in Vertretung von Bürgermeister Thomas Wörz, erklärte: Der Markt wolle seine Feuerwehr in allen Belangen unterstützen. In einer seiner nächsten Sitzungen werde sich der Marktgemeinderat mit dem Feuerwehrbedarfsplan befassen. Die Wehr leiste nicht nur verlässliche und zielgerichtete Hilfe, sie engagiere sich im Markt auch sehr im gesellschaftlichen und kulturellen Bereich. Besonders stolz sei man auf die Jugend, ohne diese sei eine Feuerwehr verloren. 44 Frauen und Männer sind bei der Feuerwehr Offingen aktiv Die aktuelle Mannschaftsstärke beträgt derzeit 44 Feuerwehrfrauen und -männer. 2022 wurden 844 Einsatzstunden geleistet, ohne die Zeit für Übungen, wie Kommandant Jürgen Bayer in seinem Jahresbericht betonte. Dies sei etwas mehr als im Jahr zuvor gewesen. 51 Mal rückte die Wehr aus, darunter zu elf Brandeinsätzen sowie 38 Mal zu technischen Hilfeleistungen, unter anderem zu verschiedenen Unwettereinsätzen im Sommer. Auch die beengten Raumverhältnisse im Feuerwehrgerätehaus kamen zur Sprache. Seit Anfang des Jahres führt Stefan Griffel bei der Freiwilligen Feuerwehr Offingen das Amt des Jugendwarts weiter. Derzeit zählt die Jugendfeuerwehr acht Jugendliche. Kreisbrandmeister Erich Geißler betonte die Wichtigkeit, gerade die Jugendarbeit von Grund auf zu fördern und junge Menschen für die Feuerwehr zu begeistern. Die Jugend sei die Feuerwehr von morgen. Geißler ging auch auf die hohe Anzahl der Einsatzstunden der Wehr ein, viele Menschen sähen dabei jedoch nicht die zusätzlichen freiwilligen Stunden, die mit den geleisteten Übungen und Lehrgängen dahintersteckten. Walter Baumeister und Sascha Holzheu sind 40 Jahren bei der Feuerwehr Offingen Für ihre 40-jährige aktive Dienstzeit wurden Walter Baumeister und Sascha Holzheu geehrt, für 25 Jahre Claudia Müller und Josef Haupeltshofer. Das Dienstaltersabzeichen für aktive Dienstzeit erhielten Georgios Dragatakis für 30 Jahre sowie Marcel Strehle und Jochen Eser für zehn Jahre. Eine Beförderung gab es ebenfalls: Timo Remmele ist jetzt Oberfeuerwehrmann. Ehrungen gab es auch in der anschließenden Mitgliederversammlung des Vereins: für Ernst Süß (60 Jahre) und Albert Hermann (50 Jahre). Der Verein zählt derzeit 182 Mitglieder. Aufgrund der Pandemie seien die Vereinsaktivitäten im ersten Halbjahr 2022 eher etwas spärlich ausgefallen, erklärte der Zweite Vorsitzende Christian Baumeister. Dann aber habe man doch wieder einiges durchführen können. Unter anderem waren das ein Besuch bei der Partnerfeuerwehr in Kemptau, die Beteiligung beim Offinger Weihnachtsmarkt wie auch die Lange Nacht der Feuerwehr mit Oktoberfest am Feuerwehrgerätehaus. Diese soll es übrigens 2023 ebenfalls wieder geben. Auch Neuwahlen standen an. Erster Vorsitzender für die kommenden zwei Jahre ist Christian Baumeister, sein Vertreter ist Zweiter Kommandant Florian Schmucker. Zum Schriftführer wurde Andreas Pfäffle gewählt, Leoni Richter ist weiterhin Kassenwartin.

