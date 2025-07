Seit Jahren ist die Mindelhalle Thema im Offinger Gemeinderat. Viele Sanierungsmaßnahmen wurden an dem knapp 50 Jahre alten Gebäude durchgeführt. Weitere stehen in Zukunft an. Will die Gemeinde den alten Bau erhalten? Oder würde sich vielmehr ein Neubau lohnen?

