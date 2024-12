E-Bike-Fahrer stürzt auf aufgefräster Teerdecke

Ein 53-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Samstagmittag auf dem Radweg zwischen Günzburg und Offingen gefahren. Am Ortseingang Offingen fuhr er laut Polizeibericht vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit über eine aufgefräste Teerdecke und stürzte alleinbeteiligt von seinem Fahrrad. Er erlitt dadurch mehrere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei Burgau. Am E-Bike entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. (AZ)

