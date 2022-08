E-Bike in Offingen gestohlen: Die Polizei sucht nach Zeugen

In Offingen ist ein E-Bike von einem unbekannten Täter gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat in Günzburg ein grünes E-Bike der Marke "Cube" gestohlen. Nach Angaben der Polizei stand das Fahrrad versperrt auf dem Gelände des Bahnhofes in Offingen. Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr.

Fahrrad am Bahnhof in Offingen gestohlen

Zeugen, die Angaben zum Täter oder zum Verbleib des E-Bikes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)