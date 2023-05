E-Scooter-Fahrerin wird bei Unfall verletzt und hat keinen Führerschein

Ein schmerzhafter Überholvorgang in Offingen beschäftigt nun die Polizei. Gegen beide Frauen läuft nun eine Anzeige.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer E-Scooter-Fahrerin kam es am Freitagmittag in der Bahnhofstraße. Die 24-jährige Fahrerin eines E-Scooters befuhr die Bahnhofstraße und wurde von einem Auto überholt. Die 54-jährige Fahrerin dieses Fahrzeuges schnitt laut Polizei nach dem Überholen den E-Scooter und bog unmittelbar vor diesem in die Straße Am Sportplatz nach rechts ab. Die E-Scooter-Fahrerin musste eine Vollbremsung einleiten und stürzte. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Günzburg gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Burgau fest, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem ist die 24-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Nach einer ersten Überprüfung fährt der Scooter mindestens 45 Stundenkilometer schnell. Die Frau erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Autofahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung zur Anzeige gebracht. (AZ)