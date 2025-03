Ein sehr gutes Jahr für die Bürgerliche Schützengesellschaft 1904 Offingen

Die Mitglieder der BSG Offingen trafen sich zur jährlichen Generalversammlung mit anschließender Siegerehrung des Weihnachtsschießens. Schützenmeisterin Emily Hummel begrüßte anwesende Gäste und Ehrenmitglieder und gab einen Rückblick auf das Vereinsleben im letzten Jahr. Aus sportlicher Sicht war das vergangene Jahr ein sehr gutes. Die erste Luftgewehr-Rundenwettkampfmannschaft konnte sich in der Saison 23/24 die Tabellenführung in der Bezirksliga sichern und stieg somit in die Bezirksoberliga auf. Außerdem gingen unsere Schützen unter anderem zahlreich bei den bayrischen und deutschen Meisterschaften sowie den bayrischen Herbstmeisterschaften der Auflageschützen an den Start. Im Verlauf der Versammlung wurden für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit Walter Weh und Johann Feil geehrt. Ebenfalls 60 Jahre im Verein sind Horst Stricker und Georg Milar, die jedoch nicht anwesend waren. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Andreas Pfäffle geehrt. Nach einer kurzen Pause ging es mit der Siegerehrung weiter. Als Erstes wurden die Könige proklamiert. Sophia Wenni sicherte sich mit einem 28-Teiler die Jugendkette vor Emma Schedel mit einem 330,4-Teiler. Herbert Schinzel übernahm mit einem 19,3-Teiler die Königskette vor Siegfried Hausner mit einem 22,3-Teiler. Bei der Festscheibe gab es wie jedes Jahr für alle Teilnehmer tolle Preise zu gewinnen. Hier sicherte sich Herbert Schinzel mit einem 1,0-Teiler den 1. Platz vor Laura Brezger die mit einem 2,8-Teiler den 2. Platz belegte. Nachstehend aufgelistet die Vereinsmeister in den einzelnen Disziplinen: LG Schüler Auflage: Sophia Wenni 176,0 R. / LG Schüler: Laura Brezger 187,6 R. / LG Jugend: Emma Schedel 395,5 R. / LG Junioren: Lukas Pfäffle 329,9 R. / LG Damen: Katja Olah 402,3 R. / LG Schützen: Florian Ferner 416,4 R. / LG Altersklasse: Jürgen Kohlhepp 373,1 R. / LG Senioren: Hermann Hins 393,7 R. / LG Auflage: Hermann Hins 319,4 R. / LP Schüler: Lukas Wenni 157,4 R. / LP Schützen: Michael Schütz 374,9 R.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.