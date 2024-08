Einbruch bei Motorradhändler

In der Nacht zum Dienstag, gegen 1.45 Uhr, sind bisher unbekannte Täter in die Verkaufsräume eines Motorradhändlers in der Remsharter Straße in Offingen eingebrochen. Ein Zeuge konnte hören, dass die Täter eine Schaufensterscheibe einschlugen, berichtet die Polizei. Außerdem stellten die Beamten Hebelspuren an einer Türe fest.

Die Täter gelangten scheinbar nicht in das Gebäude, so die Polizei weiter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. (AZ)